Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  В Грузии приняли важное решение в отношении Хвичи Кварацхелии
Франция
26 марта 2026, 03:32
91
0

В Грузии приняли важное решение в отношении Хвичи Кварацхелии

Футболист «ПСЖ» стал капитаном национальной сборной

Getty Images/Global Images Ukraine. Хвича Кварацхелия

Звездный вингер французского «ПСЖ» Хвича Кварацхелия официально стал капитаном национальной сборной Грузии.

Об этом сообщила пресс-служба Федерации футбола страны. 25-летний футболист впервые выведет команду на поле с капитанской повязкой в товарищеском матче против Израиля 26 марта.

Ранее Кварацхелия уже трижды заменял бывшего капитана Гурама Кашию в матчах 2025 года, однако теперь станет капитаном сборной на постоянной основе. В национальной команде Хвича играет с 2019 года: 47 матчей, 20 голов и 10 ассистов.

Хвича Кварацхелия ПСЖ сборная Грузии по футболу
Дмитрий Олийченко
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Решение принято. Барселона готовит один из крупнейших трансферов столетия
Решение принято. Барселона готовит один из крупнейших трансферов столетия
24.03.2026, 19:47 6
Футбол
УАФ выступила с публичным заявлением об Андрее Лунине
УАФ выступила с публичным заявлением об Андрее Лунине
24.03.2026, 07:02 13
Футбол
Украина U-19 стартовала с победы в элит-раунде квалификации Евро-2026 U-19
Украина U-19 стартовала с победы в элит-раунде квалификации Евро-2026 U-19
25.03.2026, 13:07 3
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Разочарование на Энфилде. Салах определился со своим будущим
ОФИЦИАЛЬНО. Разочарование на Энфилде. Салах определился со своим будущим
24.03.2026, 21:02 12
Футбол
Хижняк после зрелищной победы обратился к Усику
Хижняк после зрелищной победы обратился к Усику
24.03.2026, 02:02
Бокс
Определена первая полуфиналистка большого турнира WTA 1000 в Майами
Определена первая полуфиналистка большого турнира WTA 1000 в Майами
25.03.2026, 00:16
Теннис
Известный лондонский клуб хочет купить Пономаренко. Суркис назвал цену
Известный лондонский клуб хочет купить Пономаренко. Суркис назвал цену
24.03.2026, 15:38 32
Футбол
Сколько заработали Свитолина и Костюк на супертурнире WTA 1000 в Маями?
Сколько заработали Свитолина и Костюк на супертурнире WTA 1000 в Маями?
24.03.2026, 04:56
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем