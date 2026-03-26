В Грузии приняли важное решение в отношении Хвичи Кварацхелии

Звездный вингер французского «ПСЖ» Хвича Кварацхелия официально стал капитаном национальной сборной Грузии.

Об этом сообщила пресс-служба Федерации футбола страны. 25-летний футболист впервые выведет команду на поле с капитанской повязкой в товарищеском матче против Израиля 26 марта.

Ранее Кварацхелия уже трижды заменял бывшего капитана Гурама Кашию в матчах 2025 года, однако теперь станет капитаном сборной на постоянной основе. В национальной команде Хвича играет с 2019 года: 47 матчей, 20 голов и 10 ассистов.