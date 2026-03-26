В Грузии приняли важное решение в отношении Хвичи Кварацхелии
Футболист «ПСЖ» стал капитаном национальной сборной
Звездный вингер французского «ПСЖ» Хвича Кварацхелия официально стал капитаном национальной сборной Грузии.
Об этом сообщила пресс-служба Федерации футбола страны. 25-летний футболист впервые выведет команду на поле с капитанской повязкой в товарищеском матче против Израиля 26 марта.
Ранее Кварацхелия уже трижды заменял бывшего капитана Гурама Кашию в матчах 2025 года, однако теперь станет капитаном сборной на постоянной основе. В национальной команде Хвича играет с 2019 года: 47 матчей, 20 голов и 10 ассистов.
🚨 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋: The new captain of the Georgia national team has been appointed as Khvicha Kvaratskhelia. 🇬🇪— Geo Team (@Geo__team) March 24, 2026
Otar Kiteishvili will be the vice-captain. 🇬🇪 pic.twitter.com/lS6ksThQvi
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
