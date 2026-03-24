ФК Кудровка: «Мы готовы поддерживать инициативы президентов»

«Кудровка» выступила с официальным заявлением, поддержав требования житомирского «Полесья» относительно изменений в судейской системе УПЛ:

«Футбольный клуб «Кудровка», начиная ещё с выступлений в любительских соревнованиях, всегда придерживается принципов честной, прозрачной и открытой игры. Клуб никогда не поддерживал никаких форм влияния на судейство или проявлений нечестной борьбы на футбольном поле.

Эти принципы остаются неизменными и сегодня, когда «Кудровка» представляет профессиональный футбол и выступает на уровне Украинской Премьер-лиги.

Мы открыты к сотрудничеству и готовы поддерживать инициативы президентов клубов, стремящихся повысить качество судейства и способствовать развитию украинского футбола.

Клуб и в дальнейшем будет на стороне правды и будет прилагать максимум усилий для того, чтобы украинский футбол развивался, становился более открытым, конкурентным и справедливым».