Украина. Премьер лига
ФК Кудровка: «Мы готовы поддерживать инициативы президентов»

Клуб присоединился к инициативе Полесья

ФК Кудровка

«Кудровка» выступила с официальным заявлением, поддержав требования житомирского «Полесья» относительно изменений в судейской системе УПЛ:

«Футбольный клуб «Кудровка», начиная ещё с выступлений в любительских соревнованиях, всегда придерживается принципов честной, прозрачной и открытой игры. Клуб никогда не поддерживал никаких форм влияния на судейство или проявлений нечестной борьбы на футбольном поле.

Эти принципы остаются неизменными и сегодня, когда «Кудровка» представляет профессиональный футбол и выступает на уровне Украинской Премьер-лиги.

Мы открыты к сотрудничеству и готовы поддерживать инициативы президентов клубов, стремящихся повысить качество судейства и способствовать развитию украинского футбола.

Клуб и в дальнейшем будет на стороне правды и будет прилагать максимум усилий для того, чтобы украинский футбол развивался, становился более открытым, конкурентным и справедливым».

По теме:
Источник: Полесье пострадало от последней атаки россии
Результативный матч. Кудровка в спарринге обыграла Зарю
Верес проведет паузу в чемпионате без двух легионеров
судейство чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Украинская ассоциация футбола Кудровка
Дмитрий Вус Источник: ФК Кудровка
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Клуб УПЛ поддержал реформу арбитража. Хочет интервью и рейтинги судей
Футбол | 24 марта 2026, 16:59 6
Клуб УПЛ поддержал реформу арбитража. Хочет интервью и рейтинги судей
Клуб УПЛ поддержал реформу арбитража. Хочет интервью и рейтинги судей

Рух присоединился к обращению в УАФ

Источник: врачи Реала перепутали колени Мбаппе во время обследования
Футбол | 24 марта 2026, 19:08 0
Источник: врачи Реала перепутали колени Мбаппе во время обследования
Источник: врачи Реала перепутали колени Мбаппе во время обследования

Курьез в лагере королевского клуба

Сколько заработали Свитолина и Костюк на супертурнире WTA 1000 в Маями?
Теннис | 24.03.2026, 04:56
Сколько заработали Свитолина и Костюк на супертурнире WTA 1000 в Маями?
Сколько заработали Свитолина и Костюк на супертурнире WTA 1000 в Маями?
Сборная Швеции: много травмированных, но есть глубина состава
Футбол | 24.03.2026, 06:00
Сборная Швеции: много травмированных, но есть глубина состава
Сборная Швеции: много травмированных, но есть глубина состава
УАФ выступила с публичным заявлением об Андрее Лунине
Футбол | 24.03.2026, 07:02
УАФ выступила с публичным заявлением об Андрее Лунине
УАФ выступила с публичным заявлением об Андрее Лунине
Популярные новости
Известная оценка Лунина за горячий матч против Атлетико с пятью голами
Известная оценка Лунина за горячий матч против Атлетико с пятью голами
23.03.2026, 07:31 3
Футбол
Решение принято. АЗ попросил УЕФА перенести матч ЛК с Шахтером
Решение принято. АЗ попросил УЕФА перенести матч ЛК с Шахтером
23.03.2026, 19:49 23
Футбол
Прощай, биатлонный сезон. Определен победитель последней гонки сезона КМ
Прощай, биатлонный сезон. Определен победитель последней гонки сезона КМ
22.03.2026, 17:26 6
Биатлон
Реал – Атлетико – 3:2. Есть ли вопросы к Лунину? Видео голов, обзор матча
Реал – Атлетико – 3:2. Есть ли вопросы к Лунину? Видео голов, обзор матча
23.03.2026, 05:58 4
Футбол
Стало известно, кто покажет матч плей-офф отбора ЧМ-2026 Украина – Швеция
Стало известно, кто покажет матч плей-офф отбора ЧМ-2026 Украина – Швеция
24.03.2026, 09:45 14
Футбол
В сборную Украины прибыл самый дорогой футболист и всех поразил
В сборную Украины прибыл самый дорогой футболист и всех поразил
23.03.2026, 08:51 18
Футбол
Свитолина сенсационно проиграла 45-й ракетке и покинула тысячник в Майами
Свитолина сенсационно проиграла 45-й ракетке и покинула тысячник в Майами
22.03.2026, 21:19 35
Теннис
Динамо определилось с будущим Ярмоленко. Сенсация, которую никто не ожидал
Динамо определилось с будущим Ярмоленко. Сенсация, которую никто не ожидал
23.03.2026, 10:43 53
Футбол
