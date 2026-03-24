Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Полтава определилась с планами на паузу в чемпионате
Украина. Премьер лига
24 марта 2026, 16:17 | Обновлено 24 марта 2026, 16:18
Полтава определилась с планами на паузу в чемпионате

Будут задействованы и игроки молодежного состава

ФК Полтава

Как стало известно Sport.ua, аутсайдер УПЛ паузу в чемпионате, вызванную матчами сборных, заполнит 27 марта двусторонней игрой, в которой будет задействована и группа футболистов из молодежного состава.

Это вызвано тем, что несколько игроков основы еще восстанавливаются после повреждений.

Пока в активе «Полтавы» девять очков, и она занимает 16-е место в чемпионате. Третьего апреля команда проведет календарный матч 22-го тура с «Александрией».

Ранее тренер «Полтавы» Игорь Тимченко прокомментировал поражение от харьковского «Металлиста 1925».

По теме:
Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу инсайд Полтава
Андрей Писаренко
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем