Полтава определилась с планами на паузу в чемпионате

Как стало известно Sport.ua, аутсайдер УПЛ паузу в чемпионате, вызванную матчами сборных, заполнит 27 марта двусторонней игрой, в которой будет задействована и группа футболистов из молодежного состава.

Это вызвано тем, что несколько игроков основы еще восстанавливаются после повреждений.

Пока в активе «Полтавы» девять очков, и она занимает 16-е место в чемпионате. Третьего апреля команда проведет календарный матч 22-го тура с «Александрией».

Ранее тренер «Полтавы» Игорь Тимченко прокомментировал поражение от харьковского «Металлиста 1925».