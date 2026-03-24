Полтава определилась с планами на паузу в чемпионате
Будут задействованы и игроки молодежного состава
Как стало известно Sport.ua, аутсайдер УПЛ паузу в чемпионате, вызванную матчами сборных, заполнит 27 марта двусторонней игрой, в которой будет задействована и группа футболистов из молодежного состава.
Это вызвано тем, что несколько игроков основы еще восстанавливаются после повреждений.
Пока в активе «Полтавы» девять очков, и она занимает 16-е место в чемпионате. Третьего апреля команда проведет календарный матч 22-го тура с «Александрией».
Ранее тренер «Полтавы» Игорь Тимченко прокомментировал поражение от харьковского «Металлиста 1925».
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Элина и Марта добрались до 1/16 финала, где уступили Баптист и Рыбакиной соответственно
Каррик близок к полноценному контракту