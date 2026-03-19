Тренер клуба УПЛ: «Можно ходить по церквям и еще куда-нибудь»

Тренер «Полтавы» Игорь Тимченко прокомментировал поражение от харьковского «Металлиста 1925» (0:2) в матче 21-го тура Украинской Премьер-лиги.

– Сложная для нас игра. Играли с очень сильной командой, «Металлист 1925» – хорошая команда. Да, мы где-то в 1-м тайме выбрали более оборонительную тактику. Пытались выбегать в контратаки, насколько это нам удавалось. Наверное, не так удавалось, как бы мы хотели. Не так много было моментов у «Металлиста 1925». Были дальние удары, довольно опасные. Досадно для нас пропущенный мяч на последней минуте 1-го тайма. Не скажу, что он какой-то случайный – нет, это наша ошибка. Но для нас он был довольно неприятным. Ну а во 2-м тайме пытались сыграть активнее, но пропустили довольно быстрый мяч, поэтому уже стало сложнее. Хорошая команда «Металлист 1925», думаю, что, наверное, они по делу выиграли. Но у нас был момент, где мы могли сравнять со стандарта. Сложно нам противостоять таким командам. В принципе, мне не в чем винить наших футболистов – они отдали все силы на поле. Так иногда бывает, что команда соперника сильнее, чем ты.

– Сухоручко в 1-м тайме очень опасно несколько раз локтем соперника встретил. Вы его оставили на поле уже с желтой карточкой, где-то рисковали.

– Он ведет единоборства с защитниками. Может, где-то и сыграл грубее, чем нужно. Но его тоже много раз били, где-то судья и на нем не свистел фолы, которые мог бы свистнуть. Он же тоже футболист умный, он понимал, что у него есть желтая карточка – думаю, он играл уже осторожнее. Он много боролся за мяч, много работал – поэтому я решил оставить его на поле.

– Команда уже долгое время не может забить в УПЛ – мы понимаем, что подсознательно это давит на футболистов. Что нужно сделать внутри команды, где-то за пределами поля, чтобы наконец-то прорвало?

– Моменты у нас есть, мы даже пенальти не можем забить. Какой еще нужен момент, если у нас есть пенальти, а мы его не можем забить? Это наше мастерство, которое нужно все время… Я им говорю в раздевалке: «Повышайте свое мастерство – на тренировках, в играх». Можно ходить по церквям и еще куда-то, но если ты игрок высокого уровня, какими мы стремимся быть, – ты вопросы на поле решаешь. Поэтому больше тренироваться – это единственный секрет успеха.