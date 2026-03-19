Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер клуба УПЛ: «Можно ходить по церквям и еще куда-нибудь»
Украина. Премьер лига
19 марта 2026, 23:54 |
СК Полтава. Игорь Тимченко

Тренер «Полтавы» Игорь Тимченко прокомментировал поражение от харьковского «Металлиста 1925» (0:2) в матче 21-го тура Украинской Премьер-лиги.

– Сложная для нас игра. Играли с очень сильной командой, «Металлист 1925» – хорошая команда. Да, мы где-то в 1-м тайме выбрали более оборонительную тактику. Пытались выбегать в контратаки, насколько это нам удавалось. Наверное, не так удавалось, как бы мы хотели. Не так много было моментов у «Металлиста 1925». Были дальние удары, довольно опасные. Досадно для нас пропущенный мяч на последней минуте 1-го тайма. Не скажу, что он какой-то случайный – нет, это наша ошибка. Но для нас он был довольно неприятным. Ну а во 2-м тайме пытались сыграть активнее, но пропустили довольно быстрый мяч, поэтому уже стало сложнее. Хорошая команда «Металлист 1925», думаю, что, наверное, они по делу выиграли. Но у нас был момент, где мы могли сравнять со стандарта. Сложно нам противостоять таким командам. В принципе, мне не в чем винить наших футболистов – они отдали все силы на поле. Так иногда бывает, что команда соперника сильнее, чем ты.

– Сухоручко в 1-м тайме очень опасно несколько раз локтем соперника встретил. Вы его оставили на поле уже с желтой карточкой, где-то рисковали.

– Он ведет единоборства с защитниками. Может, где-то и сыграл грубее, чем нужно. Но его тоже много раз били, где-то судья и на нем не свистел фолы, которые мог бы свистнуть. Он же тоже футболист умный, он понимал, что у него есть желтая карточка – думаю, он играл уже осторожнее. Он много боролся за мяч, много работал – поэтому я решил оставить его на поле.

– Команда уже долгое время не может забить в УПЛ – мы понимаем, что подсознательно это давит на футболистов. Что нужно сделать внутри команды, где-то за пределами поля, чтобы наконец-то прорвало?

– Моменты у нас есть, мы даже пенальти не можем забить. Какой еще нужен момент, если у нас есть пенальти, а мы его не можем забить? Это наше мастерство, которое нужно все время… Я им говорю в раздевалке: «Повышайте свое мастерство – на тренировках, в играх». Можно ходить по церквям и еще куда-то, но если ты игрок высокого уровня, какими мы стремимся быть, – ты вопросы на поле решаешь. Поэтому больше тренироваться – это единственный секрет успеха.

Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем