Полтава поддержала инициативу Полесья по реформе судейства

«Полтава» выразил поддержку инициативы «Полесья» касательно реформы судейства и пожизненного отстранения от футбола Дениса Шурмана:

«ФК «Полтава» поддерживает инициативу клубов Украинской Премьер-лиги о необходимости системных изменений в судейском корпусе украинского футбола.

Мы разделяем обеспокоенность футбольного сообщества по поводу многочисленных судейских решений, которые оказывают непосредственное влияние на ход и результаты матчей. Систематические ошибки арбитров подрывают доверие к соревнованиям, вызывают обоснованные вопросы со стороны клубов, игроков и болельщиков и негативно влияют на имидж украинского футбола.

За время выступлений в профессиональных соревнованиях мы неоднократно сталкивались с предвзятостью и некомпетентностью судейского корпуса, ответственности за которую так и не понес ни один арбитр. СК «Полтава» убежден, что дальнейшее развитие футбола в Украине невозможно без справедливого, профессионального и беспристрастного судейства. Прозрачность процессов, последовательность в принятии решений и ответственность арбитров за свои действия должны стать фундаментом функционирования всей системы.

Особую актуальность эти вопросы приобретают в условиях, когда клубы продолжают развивать футбол, инвестируют в команды и инфраструктуру в чрезвычайно сложное для страны время. При таких обстоятельствах качественное судейство является не только требованием справедливости, но и необходимым условием сохранения конкурентного баланса и доверия к чемпионату.

Мы поддерживаем инициативу клубов УПЛ по реформированию судейской системы и призываем руководство Украинской ассоциации футбола и Комитет арбитров к открытому диалогу с клубами. Считаем, что настало время для комплексных изменений, которые обеспечат повышение качества арбитража и будут соответствовать современным стандартам европейского футбола».