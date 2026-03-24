Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Полтава поддержала инициативу Полесья по реформе судейства
Украина. Премьер лига
Полтава поддержала инициативу Полесья по реформе судейства

Еще один клуб УПЛ присоединился к «волкам»

24 марта 2026, 15:20 | Обновлено 24 марта 2026, 16:28
«Полтава» выразил поддержку инициативы «Полесья» касательно реформы судейства и пожизненного отстранения от футбола Дениса Шурмана:

«ФК «Полтава» поддерживает инициативу клубов Украинской Премьер-лиги о необходимости системных изменений в судейском корпусе украинского футбола.

Мы разделяем обеспокоенность футбольного сообщества по поводу многочисленных судейских решений, которые оказывают непосредственное влияние на ход и результаты матчей. Систематические ошибки арбитров подрывают доверие к соревнованиям, вызывают обоснованные вопросы со стороны клубов, игроков и болельщиков и негативно влияют на имидж украинского футбола.

За время выступлений в профессиональных соревнованиях мы неоднократно сталкивались с предвзятостью и некомпетентностью судейского корпуса, ответственности за которую так и не понес ни один арбитр. СК «Полтава» убежден, что дальнейшее развитие футбола в Украине невозможно без справедливого, профессионального и беспристрастного судейства. Прозрачность процессов, последовательность в принятии решений и ответственность арбитров за свои действия должны стать фундаментом функционирования всей системы.

Особую актуальность эти вопросы приобретают в условиях, когда клубы продолжают развивать футбол, инвестируют в команды и инфраструктуру в чрезвычайно сложное для страны время. При таких обстоятельствах качественное судейство является не только требованием справедливости, но и необходимым условием сохранения конкурентного баланса и доверия к чемпионату.

Мы поддерживаем инициативу клубов УПЛ по реформированию судейской системы и призываем руководство Украинской ассоциации футбола и Комитет арбитров к открытому диалогу с клубами. Считаем, что настало время для комплексных изменений, которые обеспечат повышение качества арбитража и будут соответствовать современным стандартам европейского футбола».

Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
adidas77
"За час виступів у професійних змаганнях ми неодноразово стикалися з упередженістю та некомпетентністю суддівського корпусу, відповідальності за яку так і не поніс жоден арбітр. " 
Сьогодні всі убогі повилазили!Воно то легше свою некомпететність та слабкість в УПЛ, скинути на когось іншого!
Ответить
-2
Khafre
і ви проти динамо? весь українських футбол зійшов з розуму, одні ми динамівці попадемо в рай
Ответить
-2
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем