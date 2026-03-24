Оболонь договорилась о товарищеском матче с клубом УПЛ

Как стало известно Sport.ua, перерыв в чемпионате УПЛ, вызванный матчами сборных, футболисты «Оболони» заполнят товарищеским матчем с «Металлистом 1925», который состоится 28 марта.

Возобновят тренировочный процесс подопечные Александра Антоненко 26 марта.

В основную группу должен вернуться полузащитник Максим Чех после длительного перерыва, вызванного травмой.

Сейчас «пивовары» занимают десятое место в УПЛ, набрав 24 очка, и в следующем туре 5 апреля примут луганскую «Зорю».

Ранее «Оболонь» обратилась в УАФ после заявления «Полесья», Буткевича и Усика.