  4. Оболонь договорилась о товарищеском матче с клубом УПЛ
Украина. Премьер лига
24 марта 2026, 14:40 | Обновлено 24 марта 2026, 14:41
Оболонь договорилась о товарищеском матче с клубом УПЛ

В основную группу должен вернуться Максим Чех

24 марта 2026, 14:40 | Обновлено 24 марта 2026, 14:41
153
0
Оболонь договорилась о товарищеском матче с клубом УПЛ
ФК Оболонь

Как стало известно Sport.ua, перерыв в чемпионате УПЛ, вызванный матчами сборных, футболисты «Оболони» заполнят товарищеским матчем с «Металлистом 1925», который состоится 28 марта.

Возобновят тренировочный процесс подопечные Александра Антоненко 26 марта.

В основную группу должен вернуться полузащитник Максим Чех после длительного перерыва, вызванного травмой.

Сейчас «пивовары» занимают десятое место в УПЛ, набрав 24 очка, и в следующем туре 5 апреля примут луганскую «Зорю».

Ранее «Оболонь» обратилась в УАФ после заявления «Полесья», Буткевича и Усика.

Оболонь Киев травма Металлист 1925 инсайд Максим Чех Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу контрольные матчи УПЛ
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
