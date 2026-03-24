Шахтер открывает очередную футбольную академию в европейской стране
Оранжево-черные расширяют деятельность в испанском Аликанте
Донецкий Шахтер открывает вторую футбольную школу в испанском Аликанте.
Команда горняков продолжает расширять глобальную семью оранжево-черных. 28 марта состоится официальное открытие Shakhtar Academy в городе Аликанте (Испания).
В футбольной школе будут тренироваться мальчики и девочки от 4 до 10 лет по методологии ФК «Шахтер». Первое занятие – бесплатное.
На локации есть современное футбольное поле и комфортная инфраструктура, позволяющая проводить тренировки для детей в безопасных и удобных условиях.
Открытие – 28 марта 2026 года. Адрес: Cam. Cipres, 60, San Juan De Alicante, Valenciana, Spain 03540
