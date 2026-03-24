  4. Шахтер открывает очередную футбольную академию в европейской стране
24 марта 2026, 13:11 | Обновлено 24 марта 2026, 13:19
Шахтер открывает очередную футбольную академию в европейской стране

Оранжево-черные расширяют деятельность в испанском Аликанте

Донецкий Шахтер открывает вторую футбольную школу в испанском Аликанте.

Команда горняков продолжает расширять глобальную семью оранжево-черных. 28 марта состоится официальное открытие Shakhtar Academy в городе Аликанте (Испания).

В футбольной школе будут тренироваться мальчики и девочки от 4 до 10 лет по методологии ФК «Шахтер». Первое занятие – бесплатное.

На локации есть современное футбольное поле и комфортная инфраструктура, позволяющая проводить тренировки для детей в безопасных и удобных условиях.

Открытие – 28 марта 2026 года. Адрес: Cam. Cipres, 60, San Juan De Alicante, Valenciana, Spain 03540

По теме:
Колос поддержал инициативу Полесья
Шахтер решил подписать контракт с экс-игроком Барселоны
Крестовый поход Геннадия Буткевича и Александра Усика
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Журналист объяснил, почему Ребров не вызвал в сборную Украины игрока Динамо
Футбол | 24 марта 2026, 12:44 1
Журналист объяснил, почему Ребров не вызвал в сборную Украины игрока Динамо
Журналист объяснил, почему Ребров не вызвал в сборную Украины игрока Динамо

Наствник национальной команды предоставл шанс Александру Тымчику, а не Максиму Коробову

Решение принято. АЗ попросил УЕФА перенести матч ЛК с Шахтером
Футбол | 23 марта 2026, 19:49 16
Решение принято. АЗ попросил УЕФА перенести матч ЛК с Шахтером
Решение принято. АЗ попросил УЕФА перенести матч ЛК с Шахтером

У команды из Нидерландов непростой график

Динамо нашло футболиста, похожего на Милевского. Он впечатляет
Футбол | 24.03.2026, 08:28
Динамо нашло футболиста, похожего на Милевского. Он впечатляет
Динамо нашло футболиста, похожего на Милевского. Он впечатляет
Легенда Шахтера взял слово после заявлений Усика и Буткевича по Шурману
Футбол | 24.03.2026, 07:59
Легенда Шахтера взял слово после заявлений Усика и Буткевича по Шурману
Легенда Шахтера взял слово после заявлений Усика и Буткевича по Шурману
В США выразили разочарование поступком Усика
Бокс | 24.03.2026, 08:23
В США выразили разочарование поступком Усика
В США выразили разочарование поступком Усика
Популярные новости
На трансфер Пономаренко из Динамо появился претендент
На трансфер Пономаренко из Динамо появился претендент
22.03.2026, 08:20 22
Футбол
На ЧМ-2026 по легкой атлетике побит мировой рекорд, который держался 14 лет
На ЧМ-2026 по легкой атлетике побит мировой рекорд, который держался 14 лет
22.03.2026, 08:12 1
Другие виды
Динамо определилось с будущим Ярмоленко. Сенсация, которую никто не ожидал
Динамо определилось с будущим Ярмоленко. Сенсация, которую никто не ожидал
23.03.2026, 10:43 53
Футбол
Реал – Атлетико – 3:2. Есть ли вопросы к Лунину? Видео голов, обзор матча
Реал – Атлетико – 3:2. Есть ли вопросы к Лунину? Видео голов, обзор матча
23.03.2026, 05:58 4
Футбол
Мудрика разблокировали. Футболист достиг своей цели
Мудрика разблокировали. Футболист достиг своей цели
23.03.2026, 11:21 13
Футбол
Красюк обратился к Усику после визита Джошуа в Украину
Красюк обратился к Усику после визита Джошуа в Украину
22.03.2026, 11:29
Бокс
Титулованный клуб решил оформить трансфер Яремчука. Решение принято
Титулованный клуб решил оформить трансфер Яремчука. Решение принято
23.03.2026, 07:42
Футбол
Свитолина сенсационно проиграла 45-й ракетке и покинула тысячник в Майами
Свитолина сенсационно проиграла 45-й ракетке и покинула тысячник в Майами
22.03.2026, 21:19 35
Теннис
