Шахтер открывает очередную футбольную академию в европейской стране

Донецкий Шахтер открывает вторую футбольную школу в испанском Аликанте.

Команда горняков продолжает расширять глобальную семью оранжево-черных. 28 марта состоится официальное открытие Shakhtar Academy в городе Аликанте (Испания).

В футбольной школе будут тренироваться мальчики и девочки от 4 до 10 лет по методологии ФК «Шахтер». Первое занятие – бесплатное.

На локации есть современное футбольное поле и комфортная инфраструктура, позволяющая проводить тренировки для детей в безопасных и удобных условиях.

Открытие – 28 марта 2026 года. Адрес: Cam. Cipres, 60, San Juan De Alicante, Valenciana, Spain 03540