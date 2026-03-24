  4. ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ поддержал инициативу Полесья
24 марта 2026, 11:20 | Обновлено 24 марта 2026, 11:45
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ поддержал инициативу Полесья

«Кривбасс» також хоче бачити зміни в суддівстві

24 марта 2026, 11:20 | Обновлено 24 марта 2026, 11:45
ФК Кривбасс

«Кривбасс» поддержал обращение «Полесья» к УАФ по поводу судейства поле скандального матча УПЛ с киевским «Динамо», который для житомирской команды закончился поражением (1:2).

«Волки» затребовали «системных решений в украинском судейском корпусе» и пожизненного отстранения от футбола арбитра Дениса Шурмана.

«Футбольный клуб «Кривбасс» поддерживает инициативу президента ФК «Полесье» Геннадия Буткевича по обновлению судейской системы в украинском футболе.

Мы убеждены, что эта система нуждается в решительных изменениях и комплексной реформе.

Развитие профессионального футбола невозможно без честного судейства и прозрачной системы. Это взаимосвязанные вещи. Уровень судейства должен расти одновременно с уровнем чемпионата Украины и способствовать развитию футбола, а не тормозить другие процессы.

Футбольный клуб «Кривбасс» готов к конструктивному диалогу и активному участию в процессе реформирования украинского судейства».

Шахтер решил подписать контракт с экс-игроком Барселоны
Крестовый поход Геннадия Буткевича и Александра Усика
ОФИЦИАЛЬНО. Кто заменит Шарана? Александрия приняла ожидаемое решение
Даниил Кирияка Источник: ФК Кривбасс
«Лучший актер». В Испании дали краткую характеристику Лунину
Футбол | 23 марта 2026, 18:02 0
«Лучший актер». В Испании дали краткую характеристику Лунину
«Лучший актер». В Испании дали краткую характеристику Лунину

Журналисты издания Marca считают, что Реал может быть спокоен

Талантливый легионер отказал командам из Испании и Австрии ради Динамо
Футбол | 24 марта 2026, 09:51 3
Талантливый легионер отказал командам из Испании и Австрии ради Динамо
Талантливый легионер отказал командам из Испании и Австрии ради Динамо

Сенегальский полузащитник Усман Саване отказался от «Штурма», «Кадиса» и «Рапида»

В США выразили разочарование поступком Усика
Бокс | 24.03.2026, 08:23
В США выразили разочарование поступком Усика
В США выразили разочарование поступком Усика
Сборная Швеции: много травмированных, но есть глубина состава
Футбол | 24.03.2026, 06:00
Сборная Швеции: много травмированных, но есть глубина состава
Сборная Швеции: много травмированных, но есть глубина состава
Игрок Динамо больше не хочет слышать об Украине и стремится покинуть клуб
Футбол | 24.03.2026, 07:27
Игрок Динамо больше не хочет слышать об Украине и стремится покинуть клуб
Игрок Динамо больше не хочет слышать об Украине и стремится покинуть клуб
Khafre
йой щосі творе
ОФИЦИАЛЬНО. Усик подписал сенсационный контракт. Он должен сменить спорт
ОФИЦИАЛЬНО. Усик подписал сенсационный контракт. Он должен сменить спорт
22.03.2026, 14:22 58
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. ЛНЗ и Шахтер – на вершине перед паузой в чемпионате
Турнирная таблица УПЛ. ЛНЗ и Шахтер – на вершине перед паузой в чемпионате
23.03.2026, 06:23 3
Футбол
Свитолина сенсационно проиграла 45-й ракетке и покинула тысячник в Майами
Свитолина сенсационно проиграла 45-й ракетке и покинула тысячник в Майами
22.03.2026, 21:19 35
Теннис
ФЬЮРИ: «Если бы не я, то он бы проиграл Усику. Это уборщик в зале»
ФЬЮРИ: «Если бы не я, то он бы проиграл Усику. Это уборщик в зале»
22.03.2026, 08:46 1
Бокс
У форварда сборной Украины – проблемы. Он пока не может играть в футбол
У форварда сборной Украины – проблемы. Он пока не может играть в футбол
22.03.2026, 16:40 14
Футбол
На трансфер Пономаренко из Динамо появился претендент
На трансфер Пономаренко из Динамо появился претендент
22.03.2026, 08:20 21
Футбол
Прощай, биатлонный сезон. Определен победитель последней гонки сезона КМ
Прощай, биатлонный сезон. Определен победитель последней гонки сезона КМ
22.03.2026, 17:26 6
Биатлон
Лунин помог в мадридском дерби. Реал вырвал победу у Атлетико
Лунин помог в мадридском дерби. Реал вырвал победу у Атлетико
22.03.2026, 23:58 16
Футбол
