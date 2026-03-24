ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ поддержал инициативу Полесья

«Кривбасс» поддержал обращение «Полесья» к УАФ по поводу судейства поле скандального матча УПЛ с киевским «Динамо», который для житомирской команды закончился поражением (1:2).

«Волки» затребовали «системных решений в украинском судейском корпусе» и пожизненного отстранения от футбола арбитра Дениса Шурмана.

«Футбольный клуб «Кривбасс» поддерживает инициативу президента ФК «Полесье» Геннадия Буткевича по обновлению судейской системы в украинском футболе.

Мы убеждены, что эта система нуждается в решительных изменениях и комплексной реформе.

Развитие профессионального футбола невозможно без честного судейства и прозрачной системы. Это взаимосвязанные вещи. Уровень судейства должен расти одновременно с уровнем чемпионата Украины и способствовать развитию футбола, а не тормозить другие процессы.

Футбольный клуб «Кривбасс» готов к конструктивному диалогу и активному участию в процессе реформирования украинского судейства».