Команда, игравшая в Лиге чемпионов, не выехала на матч чемпионата Украины

Женская команда полтавской «Ворсклы» не смогла выехать на матч второго тура чемпионата Украины, который был запланирован на вторник, 24 марта.

Поединок против харьковского «Металлиста 1925» на «Арсенал-Арене» в Счастливом не состоится из-за финансовых проблем. Об этом сообщила футболистка сборной Украины и ЖФК «Металлист 1925» Анна Петрик:

«Сегодня должен быть день игры, но руководство полтавской «Ворсклы» пробивает дно. Команда не выехала на игру, потому что не может заправить автобус.

Представить не могу, что сейчас чувствуют игроки, которые пришли на выезд, а им сообщают такую ​​«замечательную» новость. Сил вам и терпения, девочки.

Команда, полгода назад игравшая в Лиге Чемпионов, в Кубке Европы, сейчас оказывается в таких условиях. Это ужас», – написала Петрик в социальных сетях.

«Ворскла» официально подтвердила, что игра не состоится, однако причину не указала. Планировалось, что команды выйдут на поле в 12:45 по киевскому времени.

Полтавская команда уступила бельгийскому «Левену» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов по сумме двух матчей – 0:0, 0:2.

В первом туре чемпионата Украины, который состоялся 21 марта, «Ворскла» на домашней арене потерпела поражение от футболисток донецкого «Шахтера» со счетом 1:2.