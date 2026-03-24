Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Защитник, от которого отказались Пономарев и ЛНЗ, покинет чемпионат Украины
Украина. Премьер лига
Защитник, от которого отказались Пономарев и ЛНЗ, покинет чемпионат Украины

В услугах Ивана Ермачкова заинтересован молдавский «Зимбру», который предложил контракт на год

ФК ЛНЗ Черкасы. Иван Ермачков

Бывший защитник немецкого «Вердера» и черкасского ЛНЗ Иван Ермачков, который ныне находится в статусе свободного агента, покинет чемпионат Украины. Об этом сообщил портал Legioners.ua.

В услугах 20-летнего футболиста заинтересован молдавский «Зимбру», предложивший сотрудничество на один год. Стороны согласовали все детали, центрбек присоединится к клубу из Кишинева в ближайшее время.

Ермачков является воспитанником «Колоса», а с августа 2022 года защищал цвета немецкого «Вупперталь». Позже выступал за дубль «Вердера» и «Викторию» Берлин.

В октябре прошлого года центрбек покинул чемпионат Германии и присоединился к черкасскому ЛНЗ на правах свободного агента, однако так и не сумел закрепиться в команде Виталия Пономарева.

Ермачков ни разу не выходил на поле в футболке черкасского клуба в официальных матчей, хотя четыре раза попадал в заявку на матчи Премьер-лиги.

По теме:
Эвертон определился с заменой для Миколенко, который может уйти в Рому
Иностранный клуб с украинцами в составе нацелился на Матвея Пономаренко
Шахтер нашел усиление для обороны
ЛНЗ Черкассы Иван Ермачков Виталий Пономарев чемпионат Молдовы по футболу Зимбру Кишинев трансферы трансферы УПЛ свободный агент
Николай Тытюк Источник: Legioners.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Талантливый легионер отказал командам из Испании и Австрии ради Динамо
Футбол | 24 марта 2026, 09:51 3
Талантливый легионер отказал командам из Испании и Австрии ради Динамо
Талантливый легионер отказал командам из Испании и Австрии ради Динамо

Сенегальский полузащитник Усман Саване отказался от «Штурма», «Кадиса» и «Рапида»

«Лучший актер». В Испании дали краткую характеристику Лунину
Футбол | 23 марта 2026, 18:02 0
«Лучший актер». В Испании дали краткую характеристику Лунину
«Лучший актер». В Испании дали краткую характеристику Лунину

Журналисты издания Marca считают, что Реал может быть спокоен

Решение принято. АЗ попросил УЕФА перенести матч ЛК с Шахтером
Футбол | 23.03.2026, 19:49
Решение принято. АЗ попросил УЕФА перенести матч ЛК с Шахтером
Решение принято. АЗ попросил УЕФА перенести матч ЛК с Шахтером
Мудрика разблокировали. Футболист достиг своей цели
Футбол | 23.03.2026, 11:21
Мудрика разблокировали. Футболист достиг своей цели
Мудрика разблокировали. Футболист достиг своей цели
Легенда Шахтера взял слово после заявлений Усика и Буткевича по Шурману
Футбол | 24.03.2026, 07:59
Легенда Шахтера взял слово после заявлений Усика и Буткевича по Шурману
Легенда Шахтера взял слово после заявлений Усика и Буткевича по Шурману
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
На ЧМ-2026 по легкой атлетике побит мировой рекорд, который держался 14 лет
На ЧМ-2026 по легкой атлетике побит мировой рекорд, который держался 14 лет
22.03.2026, 08:12 1
Другие виды
На трансфер Пономаренко из Динамо появился претендент
На трансфер Пономаренко из Динамо появился претендент
22.03.2026, 08:20 21
Футбол
ФЬЮРИ: «Если бы не я, то он бы проиграл Усику. Это уборщик в зале»
ФЬЮРИ: «Если бы не я, то он бы проиграл Усику. Это уборщик в зале»
22.03.2026, 08:46 1
Бокс
У форварда сборной Украины – проблемы. Он пока не может играть в футбол
У форварда сборной Украины – проблемы. Он пока не может играть в футбол
22.03.2026, 16:40 14
Футбол
В сборную Украины прибыл самый дорогой футболист и всех поразил
В сборную Украины прибыл самый дорогой футболист и всех поразил
23.03.2026, 08:51 17
Футбол
МАРКЕВИЧ: «Я получил предложение возглавить клуб, попросили заплатить»
МАРКЕВИЧ: «Я получил предложение возглавить клуб, попросили заплатить»
23.03.2026, 09:56 7
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. ЛНЗ и Шахтер – на вершине перед паузой в чемпионате
Турнирная таблица УПЛ. ЛНЗ и Шахтер – на вершине перед паузой в чемпионате
23.03.2026, 06:23 3
Футбол
Красюк обратился к Усику после визита Джошуа в Украину
Красюк обратился к Усику после визита Джошуа в Украину
22.03.2026, 11:29
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем