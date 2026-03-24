Защитник, от которого отказались Пономарев и ЛНЗ, покинет чемпионат Украины

Бывший защитник немецкого «Вердера» и черкасского ЛНЗ Иван Ермачков, который ныне находится в статусе свободного агента, покинет чемпионат Украины. Об этом сообщил портал Legioners.ua.

В услугах 20-летнего футболиста заинтересован молдавский «Зимбру», предложивший сотрудничество на один год. Стороны согласовали все детали, центрбек присоединится к клубу из Кишинева в ближайшее время.

Ермачков является воспитанником «Колоса», а с августа 2022 года защищал цвета немецкого «Вупперталь». Позже выступал за дубль «Вердера» и «Викторию» Берлин.

В октябре прошлого года центрбек покинул чемпионат Германии и присоединился к черкасскому ЛНЗ на правах свободного агента, однако так и не сумел закрепиться в команде Виталия Пономарева.

Ермачков ни разу не выходил на поле в футболке черкасского клуба в официальных матчей, хотя четыре раза попадал в заявку на матчи Премьер-лиги.