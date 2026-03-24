Новости для Месси: в Аргентине определились с тренером. Начали переговоры

Ассоциация футбола Аргентины ведет переговоры с тренером Лионелем Скалони касательно продления соглашения. Об этом сообщает Topskills Sport Uk.

По информации источника, президент АФА Клаудио Тапиа намерен анонсировать продление контракта перед чемпионатом мира 2026, который стартует 11 июня.

Вместе с Лионелем Скалони сборная Аргентины завоевала Копа Америка в 2021 году, а в 2022 году стала чемпионом мира, обыграв Францию в серии пенальти.

