Аргентина24 марта 2026, 10:53 | Обновлено 24 марта 2026, 11:49
587
0
Новости для Месси: в Аргентине определились с тренером. Начали переговоры
Лионель Скалони может продлить соглашение с АФА
Ассоциация футбола Аргентины ведет переговоры с тренером Лионелем Скалони касательно продления соглашения. Об этом сообщает Topskills Sport Uk.
По информации источника, президент АФА Клаудио Тапиа намерен анонсировать продление контракта перед чемпионатом мира 2026, который стартует 11 июня.
Вместе с Лионелем Скалони сборная Аргентины завоевала Копа Америка в 2021 году, а в 2022 году стала чемпионом мира, обыграв Францию в серии пенальти.
Ранее Лионель Скалони высказался о Лионеле Месси.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
Комментарии 0
Популярные новости
22.03.2026, 14:22 58
23.03.2026, 08:51 17
23.03.2026, 05:58 4
22.03.2026, 18:49 11
24.03.2026, 04:56
23.03.2026, 07:42
22.03.2026, 11:29
23.03.2026, 09:56 7