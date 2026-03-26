В УПЛ может вернуться футболист, которого со скандалом выгнали из Динамо

Новоиспечённый тренер «Александрии» Владимир Шаран рассказал, каких игроков планирует привлекать в основной состав.

– Возглавив в октябре «Александрию-2», вы, наверное, хорошо изучили возможности подопечных. Среди тех, с кем пришлось работать, есть перспективные ребята для первой команды?

– В «Александрии-2» действительно есть перспективные игроки. Некоторым нужно время, а некоторых мы будем привлекать к тренировкам с основной командой. Следует сказать, что трое игроков ездили на тренировочные сборы с «Александрией» в Турцию. Это Черныш, Кремчанин и Хмилевский. Первый из них уже трижды выходил в основной команде на замену. Перспектива есть, но работы – не покончить.

Ранее сообщалось, что «Динамо» рассталось с Кремчанином из-за скандала с нарушением комендантского часа.