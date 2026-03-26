  4. В УПЛ может вернуться футболист, которого со скандалом выгнали из Динамо
26 марта 2026, 05:32
В УПЛ может вернуться футболист, которого со скандалом выгнали из Динамо

Шаран рассчитывает на Кремчанина

ФК Александрия. Владимир Шаран

Новоиспечённый тренер «Александрии» Владимир Шаран рассказал, каких игроков планирует привлекать в основной состав.

– Возглавив в октябре «Александрию-2», вы, наверное, хорошо изучили возможности подопечных. Среди тех, с кем пришлось работать, есть перспективные ребята для первой команды?

– В «Александрии-2» действительно есть перспективные игроки. Некоторым нужно время, а некоторых мы будем привлекать к тренировкам с основной командой. Следует сказать, что трое игроков ездили на тренировочные сборы с «Александрией» в Турцию. Это Черныш, Кремчанин и Хмилевский. Первый из них уже трижды выходил в основной команде на замену. Перспектива есть, но работы – не покончить.

Ранее сообщалось, что «Динамо» рассталось с Кремчанином из-за скандала с нарушением комендантского часа.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо продлило контракт с атакующим хавбеком
Александрия выступила с заявлением после бунта Полесья в отношении Шурмана
В УАФ выступили с заявлением. Это касается сорванного матча УПЛ
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где смотреть онлайн матч плей-офф отбора ЧМ-2026 Украина – Швеция
Футбол | 25 марта 2026, 08:51 6
Где смотреть онлайн матч плей-офф отбора ЧМ-2026 Украина – Швеция
Где смотреть онлайн матч плей-офф отбора ЧМ-2026 Украина – Швеция

Встреча состоится 26 марта в 21:45

УАФ сообщила, почему Ребров не вызвал Лунина в сборную Украины
Футбол | 25 марта 2026, 10:20 26
УАФ сообщила, почему Ребров не вызвал Лунина в сборную Украины
УАФ сообщила, почему Ребров не вызвал Лунина в сборную Украины

Вратарь мадридского «Реала» не имел регулярной практики на момент формирования заявки

Решение принято. Реал хочет подписать украинского игрока
Футбол | 25.03.2026, 07:02
Решение принято. Реал хочет подписать украинского игрока
Решение принято. Реал хочет подписать украинского игрока
Винисиус в Саудовской Аравии? Стали известны детали секретных переговоров
Футбол | 26.03.2026, 05:22
Винисиус в Саудовской Аравии? Стали известны детали секретных переговоров
Винисиус в Саудовской Аравии? Стали известны детали секретных переговоров
Команда украинца разгромила в Лиге чемпионов соперника из Италии
Волейбол | 25.03.2026, 23:45
Команда украинца разгромила в Лиге чемпионов соперника из Италии
Команда украинца разгромила в Лиге чемпионов соперника из Италии
Gargantua
Кремчанина продали в Александрию а не "выгнали". кстати не понятно, что там с ним потом случилось
Популярные новости
Барселона может потерять Ямаля. Историческое предложение о трансфере
Барселона может потерять Ямаля. Историческое предложение о трансфере
25.03.2026, 10:27 10
Футбол
В США выразили разочарование поступком Усика
В США выразили разочарование поступком Усика
24.03.2026, 08:23 2
Бокс
Поворознюк обратился к Суркисам после заявлений Усика и Буткевича в УАФ
Поворознюк обратился к Суркисам после заявлений Усика и Буткевича в УАФ
25.03.2026, 13:56 77
Футбол
Свитолина станет седьмой ракеткой мира по итогам турнира WTA 1000 в Майами
Свитолина станет седьмой ракеткой мира по итогам турнира WTA 1000 в Майами
25.03.2026, 00:26 4
Теннис
Хижняк после зрелищной победы обратился к Усику
Хижняк после зрелищной победы обратился к Усику
24.03.2026, 02:02
Бокс
УАФ выступила с публичным заявлением об Андрее Лунине
УАФ выступила с публичным заявлением об Андрее Лунине
24.03.2026, 07:02 14
Футбол
Известный лондонский клуб хочет купить Пономаренко. Суркис назвал цену
Известный лондонский клуб хочет купить Пономаренко. Суркис назвал цену
24.03.2026, 15:38 32
Футбол
Решение принято. Лунин определился со своим будущим
Решение принято. Лунин определился со своим будущим
24.03.2026, 08:07 15
Футбол
