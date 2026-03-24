Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Оболонь обратилась в УАФ после заявления Буткевича и Усика
Украина. Премьер лига
24 марта 2026, 10:17
Киевский клуб поддержал «волков» после серии скандальных ситуации в украинском футболе

ФК Оболонь Киев

Киевская «Оболонь» поддержала житомирское «Полесье», которое ранее обратилось к Украинской ассоциации футбола из-за регулярных скандалов, связанных с неоднозначными судейскими решениями:

«ФК «Оболонь» поддерживает обращение ФК «Полесье» к руководству Украинской ассоциации футбола и Комитета арбитров УАФ в связи с решениями судей, которые оказали существенное влияние на ход и результат указанного поединка.

В то же время, ФК «Оболонь» также имеет собственный негативный опыт работы с арбитром Денисом Шурманом. Именно он обслуживал матч 5-го тура Украинской Премьер-лиги между «Оболонью» и «Динамо».

В компенсированное ко второму тайма время на 90+ минуте арбитр преждевременно остановил перспективную атаку нашей команды, не позволив доиграть момент до завершения.

Это решение фактически сорвало потенциально результативную атаку и лишило «Оболони» реального шанса побороться за 3 очка в матче.

ФК «Оболонь» убежден, что развитие украинского футбола невозможно без справедливого, профессионального и беспристрастного судейства.

Каждый матч чемпионата должен проходить в условиях равной борьбы, где ключевую роль играют мастерство команд и спортсменов, а не ошибки арбитража.

Мы считаем важным, чтобы подобные ситуации получали оценку и реакцию соответствующих футбольных органов. Прозрачность решений, последовательность работы судейского корпуса и ответственность за ошибки являются необходимыми условиями для сохранения доверия клубов, футболистов и болельщиков к соревнованиям.

ФК «Оболонь» поддерживает инициативы, направленные на усовершенствование системы арбитража, и выступает за открытый диалог между клубами, арбитрами и футбольными институтами для повышения качества судейства в украинском футболе.

Учитывая те грубые ошибки, которые арбитры допускают в каждом туре чемпионата, считаем, что пора руководству УАФ навести порядок в работе судейского корпуса», – говорится в официальном заявлении «пивоваров».

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Кто заменит Шарана? Александрия приняла кадровое решение
Испанский тренер отправил защитника сборной Украины на скамейку запасных
Легенда Шахтера взял слово после заявлений Усика и Буткевича по Шурману
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Украинская ассоциация футбола Оболонь Киев Полесье Житомир
Николай Тытюк Источник: ФК Оболонь
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Буткевич и Усик выступили с требованием к Шевченко
Футбол | 23 марта 2026, 10:07 65
Буткевич и Усик выступили с требованием к Шевченко
Буткевич и Усик выступили с требованием к Шевченко

Требуют отстранения Шурмана

МАРКЕВИЧ: «Я получил предложение возглавить клуб, попросили заплатить»
Футбол | 23 марта 2026, 09:56 7
МАРКЕВИЧ: «Я получил предложение возглавить клуб, попросили заплатить»
МАРКЕВИЧ: «Я получил предложение возглавить клуб, попросили заплатить»

Тренер мог покинуть «Днепр» сразу после финала Лиги Европы

К Лунину обратились после победы Реала в матче чемпионата Испании
Футбол | 24.03.2026, 07:57
К Лунину обратились после победы Реала в матче чемпионата Испании
К Лунину обратились после победы Реала в матче чемпионата Испании
УАФ выступила с публичным заявлением об Андрее Лунине
Футбол | 24.03.2026, 07:02
УАФ выступила с публичным заявлением об Андрее Лунине
УАФ выступила с публичным заявлением об Андрее Лунине
Динамо определилось с будущим Ярмоленко. Сенсация, которую никто не ожидал
Футбол | 23.03.2026, 10:43
Динамо определилось с будущим Ярмоленко. Сенсация, которую никто не ожидал
Динамо определилось с будущим Ярмоленко. Сенсация, которую никто не ожидал
Комментарии 7
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
бумбокс
Кнаф в дупі ахметки !
Ответить
0
_ Moore
ніхто не говорить про адекватну оцінку арбітражу - а звідси всі проблеми в суддівстві. Був Колліна - який молов якійсь нісенітниці, захищаючи своїх від справедливої об'єктивної критики. А зараз ріццолі доходить до того, що бреше на арбітрів, які адекватно оцінили епізод (наприклад, з призначенням Афанасьєвим пенальті в ворота Оболоні в грі з Динамо); чи, наприклад, виправдовує Романова, який призначив пенальті у ворота хорьків після того, як Конопля  зіграв рукою.
Ответить
0
бумбокс
Тупорилий кнаф - соси в ахметки!
Ответить
0
Khafre
я так розумію претензії до арбітрів є у всіх клубів крім нашого динамо
Ответить
0
DK2025
Ахметов понял, что с такой игрой шлюхтера можно и не видать золота в этом сезоне. А Динамо на глазах преображается и играет все лучше и лучше. Но Ахметов пообещал, что добьется чемпионства для своего недоклюба ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ. Надо максимально запугать арбитров и не допустить сокращения очков между шлюхтером и Динамо в первую очередь, т.к. именно Динамо может преподнести сюрприз, которого рыжый не ждал УЖЕ. Поэтому возникла истерия с участием ряда клубов, на которые давит Ахметов или возможно всю эту бучу стимулирует денежно. Я все это предполагал и об этом писал. И ЗАМЕТЬТЕ все это делается в аккурат перед решающими играми сборной, в которой питомцев рыжего сейчас оказалось меньше, чем всегда
Ответить
-1
Khafre
гілка починає неподинамівські підгорати
Ответить
-2
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
Мудрика разблокировали. Футболист достиг своей цели
Мудрика разблокировали. Футболист достиг своей цели
23.03.2026, 11:21 14
Футбол
Титулованный клуб решил оформить трансфер Яремчука. Решение принято
Титулованный клуб решил оформить трансфер Яремчука. Решение принято
23.03.2026, 07:42
Футбол
На ЧМ-2026 по легкой атлетике побит мировой рекорд, который держался 14 лет
На ЧМ-2026 по легкой атлетике побит мировой рекорд, который держался 14 лет
22.03.2026, 08:12 1
Другие виды
Осталось 8 команд: рейтинг силы четвертьфиналистов Лиги чемпионов
Осталось 8 команд: рейтинг силы четвертьфиналистов Лиги чемпионов
23.03.2026, 18:13 16
Футбол
Решение принято. АЗ попросил УЕФА перенести матч ЛК с Шахтером
Решение принято. АЗ попросил УЕФА перенести матч ЛК с Шахтером
23.03.2026, 19:49 16
Футбол
Неожиданный герой. Манчестер Сити обыграл Арсенал в финале Кубка лиги
Неожиданный герой. Манчестер Сити обыграл Арсенал в финале Кубка лиги
22.03.2026, 20:24 31
Футбол
Прощай, биатлонный сезон. Определен победитель последней гонки сезона КМ
Прощай, биатлонный сезон. Определен победитель последней гонки сезона КМ
22.03.2026, 17:26 6
Биатлон
Красюк обратился к Усику после визита Джошуа в Украину
Красюк обратился к Усику после визита Джошуа в Украину
22.03.2026, 11:29
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем