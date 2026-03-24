ОФИЦИАЛЬНО. Оболонь обратилась в УАФ после заявления Буткевича и Усика

Киевская «Оболонь» поддержала житомирское «Полесье», которое ранее обратилось к Украинской ассоциации футбола из-за регулярных скандалов, связанных с неоднозначными судейскими решениями:

«ФК «Оболонь» поддерживает обращение ФК «Полесье» к руководству Украинской ассоциации футбола и Комитета арбитров УАФ в связи с решениями судей, которые оказали существенное влияние на ход и результат указанного поединка.

В то же время, ФК «Оболонь» также имеет собственный негативный опыт работы с арбитром Денисом Шурманом. Именно он обслуживал матч 5-го тура Украинской Премьер-лиги между «Оболонью» и «Динамо».

В компенсированное ко второму тайма время на 90+ минуте арбитр преждевременно остановил перспективную атаку нашей команды, не позволив доиграть момент до завершения.

Это решение фактически сорвало потенциально результативную атаку и лишило «Оболони» реального шанса побороться за 3 очка в матче.

ФК «Оболонь» убежден, что развитие украинского футбола невозможно без справедливого, профессионального и беспристрастного судейства.

Каждый матч чемпионата должен проходить в условиях равной борьбы, где ключевую роль играют мастерство команд и спортсменов, а не ошибки арбитража.

Мы считаем важным, чтобы подобные ситуации получали оценку и реакцию соответствующих футбольных органов. Прозрачность решений, последовательность работы судейского корпуса и ответственность за ошибки являются необходимыми условиями для сохранения доверия клубов, футболистов и болельщиков к соревнованиям.

ФК «Оболонь» поддерживает инициативы, направленные на усовершенствование системы арбитража, и выступает за открытый диалог между клубами, арбитрами и футбольными институтами для повышения качества судейства в украинском футболе.

Учитывая те грубые ошибки, которые арбитры допускают в каждом туре чемпионата, считаем, что пора руководству УАФ навести порядок в работе судейского корпуса», – говорится в официальном заявлении «пивоваров».