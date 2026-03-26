Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Легенда сборной Украины не согласился с жесткими намерениями Усика
Украина. Премьер лига
26 марта 2026, 00:32
Легенда сборной Украины не согласился с жесткими намерениями Усика

Гецко считает, что Шурмана не стоит дисквалифицировать пожизненно

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Автор первого гола в истории сборной Украины, бывший игрок «сине-желтых» Иван Гецко высказался о сотрудничестве Александра Усика с «Полесьем».

– Накануне чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик был официально назначен первым вице-президентом «Полесья». Понятно, что Усик – хороший друг владельца житомирского клуба Геннадия Буткевича, но это что – пиар-ход «волков», которые благодаря Усику хотят продвигать свой бренд?

– Меня не удивило такое решение. Все мы знаем, что Усик любит футбол и даже умеет в него довольно неплохо играть. Ему небезразлично «Полесье». Он с этой командой время от времени тренируется, у него есть контракт. Не думаю, что это чисто пиар. Считаю, что от такого сотрудничества выиграют все: и клуб, и Усик.

– Усик и Геннадий Буткевич выступили с совместным официальным заявлением, обратившись к президенту УАФ Андрею Шевченко и председателю Комитета арбитров Екатерине Монзуль с просьбой пожизненно дисквалифицировать арбитра VAR Дениса Шурмана за грубые ошибки в матче против киевского «Динамо» (1:2) в 19-м туре УПЛ. Что скажете по этому поводу?

– Мне кажется, что это эмоции. Слишком суровое наказание для Шурмана требуют. Разве есть люди, которые не допускают ошибок? Возможно, мы чего-то не знаем, а они [Буткевич и Усик] знают, тогда это другое дело, а так… Шурман и Балакин проходили же проверку на полиграфе? Претензий к ним вроде бы нет.

Динамо Киев Александр Усик чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Денис Шурман Геннадий Буткевич Полесье - Динамо Иван Гецко
Дмитрий Олийченко Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем