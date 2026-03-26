Легенда сборной Украины не согласился с жесткими намерениями Усика

Автор первого гола в истории сборной Украины, бывший игрок «сине-желтых» Иван Гецко высказался о сотрудничестве Александра Усика с «Полесьем».

– Накануне чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик был официально назначен первым вице-президентом «Полесья». Понятно, что Усик – хороший друг владельца житомирского клуба Геннадия Буткевича, но это что – пиар-ход «волков», которые благодаря Усику хотят продвигать свой бренд?

– Меня не удивило такое решение. Все мы знаем, что Усик любит футбол и даже умеет в него довольно неплохо играть. Ему небезразлично «Полесье». Он с этой командой время от времени тренируется, у него есть контракт. Не думаю, что это чисто пиар. Считаю, что от такого сотрудничества выиграют все: и клуб, и Усик.

– Усик и Геннадий Буткевич выступили с совместным официальным заявлением, обратившись к президенту УАФ Андрею Шевченко и председателю Комитета арбитров Екатерине Монзуль с просьбой пожизненно дисквалифицировать арбитра VAR Дениса Шурмана за грубые ошибки в матче против киевского «Динамо» (1:2) в 19-м туре УПЛ. Что скажете по этому поводу?

– Мне кажется, что это эмоции. Слишком суровое наказание для Шурмана требуют. Разве есть люди, которые не допускают ошибок? Возможно, мы чего-то не знаем, а они [Буткевич и Усик] знают, тогда это другое дело, а так… Шурман и Балакин проходили же проверку на полиграфе? Претензий к ним вроде бы нет.