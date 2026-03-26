  4. Тренер, от которого отказалось Динамо, будет работать в знаменитой команде
Франция
26 марта 2026, 04:32
Тренер, от которого отказалось Динамо, будет работать в знаменитой команде

Беттони вернётся к работе вместе с Зиданом

Getty Images/Global Images Ukraine. Давид Беттони

Зинедин Зидан уже приступил к формированию команды помощников для будущей работы в сборной Франции. Легендарный француз стремится видеть в штабе лояльных людей, которые выполняют свою работу и не обращают внимания на прессу.

К штабу тренера присоединятся Давид Беттони и Хамиду Мсаиди – его давние помощники со времен «Реала». Также ожидается приход Алена Богоссиани.

Отмечается, что некоторые члены нынешнего штаба Дидье Дешама могут остаться, если будут соответствовать ожиданиям нового тренера.

Давид Беттони ранее мог работать в киевском «Динамо», но не подошел Игорю Суркису из-за своих требований.

Винисиус в Саудовской Аравии? Стали известны детали секретных переговоров
«Задействуем четырех нападающих»: Анчелотти раскрыл план на Францию
Арбелоа сменил атмосферу в Реале: новая традиция после победных матчей
Дмитрий Олийченко Источник: Topskills Sports UK
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Барселона может потерять Ямаля. Историческое предложение о трансфере
Футбол | 25 марта 2026, 10:27 10
Барселона может потерять Ямаля. Историческое предложение о трансфере
Барселона может потерять Ямаля. Историческое предложение о трансфере

За футболиста планируют предложить 350 миллионов евро

Поворознюк обратился к Суркисам после заявлений Усика и Буткевича в УАФ
Футбол | 25 марта 2026, 13:56 76
Поворознюк обратился к Суркисам после заявлений Усика и Буткевича в УАФ
Поворознюк обратился к Суркисам после заявлений Усика и Буткевича в УАФ

Президент Ингульца высказался о скандальной ситуации

Бывший тренер Динамо и сборной Украины вынес вердикт Лунину
Футбол | 26.03.2026, 02:32
Бывший тренер Динамо и сборной Украины вынес вердикт Лунину
Бывший тренер Динамо и сборной Украины вынес вердикт Лунину
Арбитр матча Полесье – Динамо прошел полиграф. Обнародованы результаты
Футбол | 25.03.2026, 08:43
Арбитр матча Полесье – Динамо прошел полиграф. Обнародованы результаты
Арбитр матча Полесье – Динамо прошел полиграф. Обнародованы результаты
У Барселоны в планах два топ-игрока. За них хотят почти 300 млн евро
Футбол | 25.03.2026, 19:50
У Барселоны в планах два топ-игрока. За них хотят почти 300 млн евро
У Барселоны в планах два топ-игрока. За них хотят почти 300 млн евро
Сколько заработали Свитолина и Костюк на супертурнире WTA 1000 в Маями?
Сколько заработали Свитолина и Костюк на супертурнире WTA 1000 в Маями?
24.03.2026, 04:56
Теннис
Известный лондонский клуб хочет купить Пономаренко. Суркис назвал цену
Известный лондонский клуб хочет купить Пономаренко. Суркис назвал цену
24.03.2026, 15:38 32
Футбол
Определена первая полуфиналистка большого турнира WTA 1000 в Майами
Определена первая полуфиналистка большого турнира WTA 1000 в Майами
25.03.2026, 00:16
Теннис
Шахтер решил подписать контракт с экс-игроком Барселоны
Шахтер решил подписать контракт с экс-игроком Барселоны
24.03.2026, 11:48 1
Футбол
Александр УСИК: «Брат, я отец, мужчина, я должен идти в армию, на фронт»
Александр УСИК: «Брат, я отец, мужчина, я должен идти в армию, на фронт»
24.03.2026, 19:03 8
Бокс
Хижняк после зрелищной победы обратился к Усику
Хижняк после зрелищной победы обратился к Усику
24.03.2026, 02:02
Бокс
Решение принято. Лунин определился со своим будущим
Решение принято. Лунин определился со своим будущим
24.03.2026, 08:07 15
Футбол
Решение принято. Довбик отправился в известный испанский клуб
Решение принято. Довбик отправился в известный испанский клуб
25.03.2026, 09:15 15
Футбол
