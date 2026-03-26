Тренер, от которого отказалось Динамо, будет работать в знаменитой команде

Зинедин Зидан уже приступил к формированию команды помощников для будущей работы в сборной Франции. Легендарный француз стремится видеть в штабе лояльных людей, которые выполняют свою работу и не обращают внимания на прессу.

К штабу тренера присоединятся Давид Беттони и Хамиду Мсаиди – его давние помощники со времен «Реала». Также ожидается приход Алена Богоссиани.

Отмечается, что некоторые члены нынешнего штаба Дидье Дешама могут остаться, если будут соответствовать ожиданиям нового тренера.

Давид Беттони ранее мог работать в киевском «Динамо», но не подошел Игорю Суркису из-за своих требований.