Свитолина может подняться в рейтинге WTA после Майами. Что для этого нужно?
Помешать Элине занять седьмую строчку со следующего понедельника может только Мбоко
Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 8), несмотря на достаточно ранни вылет из турнира WTA 1000 в Майами (США), может улучшить позиции в мировом рейтинге после завершения тысячника.
Со следующего понедельника Свитолина может оказаться на седьмом месте. Помешать украинке может только одна теннисистка – Виктория Мбоко (Канада, WTA 9).
После того, как Элина добралась до 1/16 финала тысячника в Майами (поражение Хейли Баптист), в LIVE-рейтинге WTA она поднялась на седьмую позицию с 3965 очками, обойдя итальянку Жасмин Паолини (3907).
Мбоко сейчас располагается на девятой строчке с 3531 баллами. Виктория уже вышла в четвертьфинал соревнований, обыграв в четвертом раунде Мирру Андрееву. Чтобы обойти Свитолину, Мбоко необходимо добраться минимум до финала.
Потенциальный путь Мбоко в Майами: (соперницы по посеву): Каролина Мухова (WTA 14), Коко Гауфф (WTA 4), Арина Соболенко (WTA 1).
Если Виктория дойдет до финала, то на ее счету будет 3966 очков. В случае выигранно трофея – 4316.
Обойти Свитолину также могла и Андреева, которой необходим бы был титул Майами. Но, как упоминалось выше, в 1/8 финала ее выбила Мбоко.
LIVE-рейтинг WTA (перед 1/4 финала в Майами)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
