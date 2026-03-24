Свитолина может подняться в рейтинге WTA после Майами. Что для этого нужно?

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 8), несмотря на достаточно ранни вылет из турнира WTA 1000 в Майами (США), может улучшить позиции в мировом рейтинге после завершения тысячника.

Со следующего понедельника Свитолина может оказаться на седьмом месте. Помешать украинке может только одна теннисистка – Виктория Мбоко (Канада, WTA 9).

После того, как Элина добралась до 1/16 финала тысячника в Майами (поражение Хейли Баптист), в LIVE-рейтинге WTA она поднялась на седьмую позицию с 3965 очками, обойдя итальянку Жасмин Паолини (3907).

Мбоко сейчас располагается на девятой строчке с 3531 баллами. Виктория уже вышла в четвертьфинал соревнований, обыграв в четвертом раунде Мирру Андрееву. Чтобы обойти Свитолину, Мбоко необходимо добраться минимум до финала.

Потенциальный путь Мбоко в Майами: (соперницы по посеву): Каролина Мухова (WTA 14), Коко Гауфф (WTA 4), Арина Соболенко (WTA 1).

Если Виктория дойдет до финала, то на ее счету будет 3966 очков. В случае выигранно трофея – 4316.

Обойти Свитолину также могла и Андреева, которой необходим бы был титул Майами. Но, как упоминалось выше, в 1/8 финала ее выбила Мбоко.

LIVE-рейтинг WTA (перед 1/4 финала в Майами)