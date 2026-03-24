Сколько заработали Свитолина и Костюк на супертурнире WTA 1000 в Маями?

22 марта украиснкие теннисистки Элина Свитолина и Марта Костюк завершили выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Майами.

Украинки добрались до стадии 1/16 финала, где проиграли Хейли Баптист и Елене Рыбакиной соответственно. За свои выступления на тысячнике во Флориде Свитолина и Костюк получили по $61 865.

Помимо Элины и Марты, Украину в одиночном разряде Майами также представили Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева. Стародубцева стартовала с квалификации и также, как и Свитолина с Костюк, покинула соревнования в третьем раунде ($61 865).

Ястремская в Майами сумела выиграла один матч и завершила выступления в 1/32 финала. Призовые Даяны составили $36 110.

В парном разряде тысячника из украинок сыграла только Людмила Киченок. Киченок заявилась в одном тандеме с Дезире Кравчик – Людмила и Дезире потерпели поражение в первом раунде и заработали по $9 755.