Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  Сколько заработали Свитолина и Костюк на супертурнире WTA 1000 в Маями?
WTA
24 марта 2026, 04:56 |
665
0

Сколько заработали Свитолина и Костюк на супертурнире WTA 1000 в Маями?

Элина и Марта добрались до 1/16 финала, где уступили Баптист и Рыбакиной соответственно

24 марта 2026, 04:56 |
665
0
Сколько заработали Свитолина и Костюк на супертурнире WTA 1000 в Маями?
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

22 марта украиснкие теннисистки Элина Свитолина и Марта Костюк завершили выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Майами.

Украинки добрались до стадии 1/16 финала, где проиграли Хейли Баптист и Елене Рыбакиной соответственно. За свои выступления на тысячнике во Флориде Свитолина и Костюк получили по $61 865.

Помимо Элины и Марты, Украину в одиночном разряде Майами также представили Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева. Стародубцева стартовала с квалификации и также, как и Свитолина с Костюк, покинула соревнования в третьем раунде ($61 865).

Ястремская в Майами сумела выиграла один матч и завершила выступления в 1/32 финала. Призовые Даяны составили $36 110.

В парном разряде тысячника из украинок сыграла только Людмила Киченок. Киченок заявилась в одном тандеме с Дезире Кравчик – Людмила и Дезире потерпели поражение в первом раунде и заработали по $9 755.

Элина Свитолина Марта Костюк Юлия Стародубцева Даяна Ястремская Людмила Киченок WTA Майами призовые
Даниил Агарков
Даниил Агарков
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стало известно, кто покажет матч плей-офф отбора ЧМ-2026 Украина – Швеция
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем