  4. ФОТО. Самая сексуальная футболистка мира оказалась на грани вылета
24 марта 2026, 03:49 | Обновлено 24 марта 2026, 03:50
Алиша Леманн угодила в неприятную ситуацию...

Instagram. Алиша Леманн

Алиша Леманн переживает сложный период в карьере. 27-летняя швейцарка с 16 млн подписчиков в Instagram и 12 млн в TikTok рискует вылететь во второй дивизион вместе с «Лестером».

После возвращения в Англию в январе она подписала контракт на 2,5 года, но результаты команды оказались слабыми – серия поражений и последнее место с 9 очками после 17 матчей. Несмотря на ее первый гол за клуб, «Лестер» продолжает проигрывать и находится в зоне вылета.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Леманн также сталкивается с критикой из-за активности в соцсетях. Она признается, что раньше это сильно давило на нее, и даже возникали мысли завершить карьеру.

Сейчас футболистка старается не обращать внимания на хейт и сосредоточена на игре. В личной жизни у нее тоже перемены – после расставания с Дугласом Луисом она встречается с Монтелом Маккензи.

Максим Лапченко Источник: The Sun
