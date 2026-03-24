ФОТО. Самая сексуальная футболистка мира оказалась на грани вылета

Алиша Леманн переживает сложный период в карьере. 27-летняя швейцарка с 16 млн подписчиков в Instagram и 12 млн в TikTok рискует вылететь во второй дивизион вместе с «Лестером».

После возвращения в Англию в январе она подписала контракт на 2,5 года, но результаты команды оказались слабыми – серия поражений и последнее место с 9 очками после 17 матчей. Несмотря на ее первый гол за клуб, «Лестер» продолжает проигрывать и находится в зоне вылета.

Леманн также сталкивается с критикой из-за активности в соцсетях. Она признается, что раньше это сильно давило на нее, и даже возникали мысли завершить карьеру.

Сейчас футболистка старается не обращать внимания на хейт и сосредоточена на игре. В личной жизни у нее тоже перемены – после расставания с Дугласом Луисом она встречается с Монтелом Маккензи.