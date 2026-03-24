24 марта 2026, 04:05 |
33
0

Килиан МБАППЕ: «Привыкли к тому, что люди говорят вещи, не проверяя их»

Звездный форвард мадридского «Реала» заявил, что колено его больше не беспокоит

24 марта 2026, 04:05 |
33
0
Килиан МБАППЕ: «Привыкли к тому, что люди говорят вещи, не проверяя их»
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе заявил, что снова готов играть в футбол, восстановившись после травмы ноги.

«С коленом все в порядке. Оно восстанавливается. Процесс идет довольно хорошо, и я знаю, что было много спекуляций по этому поводу и было сказано много ложных вещей. Это жизнь спортсмена высшего уровня, и мы привыкли к тому, что люди говорят вещи, не проверяя их и не имея никаких оснований.

Я полностью восстановился. В Париже у меня была возможность получить точный диагноз. И вместе мы смогли разработать план, чтобы вернуться на мой лучший уровень в составе «Реала», а также с учетом предстоящего чемпионата мира», – заявил Килиан Мбаппе.

28-летний одноклубник Андрея Лунина пропустил пять официальных матчей «Реала» из-за травмы колена, после чего дважды выходил на замену в конце поединков против «Манчестер Сити» (2:1) и «Атлетико» (3:2). Всего же в 35 матчах сезона Мбаппе забил 38 голов.

