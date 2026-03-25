Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Это тяжелое положение». Тренер «Жироны» Мичел высказался о Цыганкове
Испания
25 марта 2026, 07:22 | Обновлено 25 марта 2026, 07:48
Каталонцы проиграли последний матч «Осасуне»

Getty Images/Global Images Ukraine. Мичел

Главный тренер «Жироны» Мичел прокомментировал игру вингера Виктора Цыганкова в матче против «Осасуны» (29-й тур Ла Лиги).

«Иногда, когда соперник вынужден больше отступать, он теряет энергию. То же самое может произойти и с Виктором, если он постоянно вынужден закрывать фланг в обороне. Это тяжелое психологическое состояние, когда на поле чувствуешь, что игра складывается не так, как нужно, и из-за этого немного теряешь энергию», — сказал Мичел.

В текущем сезоне 28-летний украинец отметился шестью голами и четырьмя ассистами в 25 матчах.

По теме:
Источник: В Реале планы приема пищевых добавок составляли через ChatGPT
Известно, на какого нападающего рассчитывают в Барсе в следующем сезоне
Лидер Реала выходил на поле, игнорируя серьезные проблемы со здоровьем
Осасуна Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Мичел (Мигель Анхель Санчес) Виктор Цыганков
Дмитрий Олийченко Источник
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ливерпуль определился с тремя вариантами на замену Салаху
Футбол | 25 марта 2026, 06:07 0
Ливерпуль определился с тремя вариантами на замену Салаху
Ливерпуль определился с тремя вариантами на замену Салаху

Клуб готов потратить более 140 млн евро на нового вингера

Шахтер решил подписать контракт с экс-игроком Барселоны
Футбол | 24 марта 2026, 11:48 1
Шахтер решил подписать контракт с экс-игроком Барселоны
Шахтер решил подписать контракт с экс-игроком Барселоны

Украинский клуб намерен продлить контракт с Марлоном Сантосом

Пономаренко может пойти по стопам Ярмоленко. Его хочет большой клуб
Футбол | 25.03.2026, 07:37
Пономаренко может пойти по стопам Ярмоленко. Его хочет большой клуб
Пономаренко может пойти по стопам Ярмоленко. Его хочет большой клуб
В США выразили разочарование поступком Усика
Бокс | 24.03.2026, 08:23
В США выразили разочарование поступком Усика
В США выразили разочарование поступком Усика
Стало известно, кто покажет матч плей-офф отбора ЧМ-2026 Украина – Швеция
Футбол | 24.03.2026, 09:45
Стало известно, кто покажет матч плей-офф отбора ЧМ-2026 Украина – Швеция
Стало известно, кто покажет матч плей-офф отбора ЧМ-2026 Украина – Швеция
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Баранка для Андреевой. Определена первая пара 1/4 финала тысячника в Майами
Баранка для Андреевой. Определена первая пара 1/4 финала тысячника в Майами
23.03.2026, 21:24 8
Теннис
«Лучший актер». В Испании дали краткую характеристику Лунину
«Лучший актер». В Испании дали краткую характеристику Лунину
23.03.2026, 18:02 4
Футбол
Александр УСИК: «Брат, я отец, мужчина, я должен идти в армию, на фронт»
Александр УСИК: «Брат, я отец, мужчина, я должен идти в армию, на фронт»
24.03.2026, 19:03 1
Бокс
Известный лондонский клуб хочет купить Пономаренко. Суркис назвал цену
Известный лондонский клуб хочет купить Пономаренко. Суркис назвал цену
24.03.2026, 15:38 24
Футбол
Хижняк после зрелищной победы обратился к Усику
Хижняк после зрелищной победы обратился к Усику
24.03.2026, 02:02
Бокс
В сборную Украины прибыл самый дорогой футболист и всех поразил
В сборную Украины прибыл самый дорогой футболист и всех поразил
23.03.2026, 08:51 18
Футбол
Осталось 8 команд: рейтинг силы четвертьфиналистов Лиги чемпионов
Осталось 8 команд: рейтинг силы четвертьфиналистов Лиги чемпионов
23.03.2026, 18:13 17
Футбол
Динамо определилось с будущим Ярмоленко. Сенсация, которую никто не ожидал
Динамо определилось с будущим Ярмоленко. Сенсация, которую никто не ожидал
23.03.2026, 10:43 54
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем