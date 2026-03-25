«Это тяжелое положение». Тренер «Жироны» Мичел высказался о Цыганкове

Главный тренер «Жироны» Мичел прокомментировал игру вингера Виктора Цыганкова в матче против «Осасуны» (29-й тур Ла Лиги).

«Иногда, когда соперник вынужден больше отступать, он теряет энергию. То же самое может произойти и с Виктором, если он постоянно вынужден закрывать фланг в обороне. Это тяжелое психологическое состояние, когда на поле чувствуешь, что игра складывается не так, как нужно, и из-за этого немного теряешь энергию», — сказал Мичел.

В текущем сезоне 28-летний украинец отметился шестью голами и четырьмя ассистами в 25 матчах.