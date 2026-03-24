  4. МИЧЕЛ: «Это великий игрок для Жироны, но ему – тяжело»
24 марта 2026, 07:32
МИЧЕЛ: «Это великий игрок для Жироны, но ему – тяжело»

Тренер о поражении от «Осасуны»

Getty Images/Global Images Ukraine. Мичел

Главный тренер «Жироны» Мичел прокомментировал поражение от «Осасуны» (0:1), отметив игру соперника и проблемы своей команды.

«Пауло Гассанига – очень важный игрок для нас. У него хороший сезон. Да, ему было тяжело, но у него отличная ментальность, и он многое дает команде.

Игра с «Осасуной» – это был не наш лучший матч. Они сыграли фантастически и были лучшей командой, чем мы. У них очень сильные игроки, а дома их чрезвычайно трудно победить.

Мы не смогли их остановить, не делали переходы, это удавалось лишь несколько раз. В таких условиях очень трудно играть.

Мы должны начинать атаки от вратаря, если не можем отобрать мяч выше. Сегодня этого не было, поэтому нам нужно прибавлять», – сказал Мичел.

Пауло Гассанига Жирона Осасуна Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: L'Esportiu
Стало известно, кто покажет матч плей-офф отбора ЧМ-2026 Украина – Швеция
Стало известно, кто покажет матч плей-офф отбора ЧМ-2026 Украина – Швеция

Решение принято. АЗ попросил УЕФА перенести матч ЛК с Шахтером
Решение принято. АЗ попросил УЕФА перенести матч ЛК с Шахтером

В США выразили разочарование поступком Усика
Неймар провел покерный марафон после невызова в сборную Бразилии
Решение принято. Лунин определился со своим будущим
Комментарии 1
Перець
Мічел в цьому сезоні просто бореться за виживання,  якщо президента влаштовує, нехай ще залишається .Потрібні зміни,  якщо команда ставить перед собою  якесь завдання 
Мудрика разблокировали. Футболист достиг своей цели
В сборную Украины прибыл самый дорогой футболист и всех поразил
ОФИЦИАЛЬНО. Усик подписал сенсационный контракт. Он должен сменить спорт
На трансфер Пономаренко из Динамо появился претендент
Известная оценка Лунина за горячий матч против Атлетико с пятью голами
Реал – Атлетико – 3:2. Есть ли вопросы к Лунину? Видео голов, обзор матча
Свитолина сенсационно проиграла 45-й ракетке и покинула тысячник в Майами
Прощай, биатлонный сезон. Определен победитель последней гонки сезона КМ
