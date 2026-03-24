МИЧЕЛ: «Это великий игрок для Жироны, но ему – тяжело»
Тренер о поражении от «Осасуны»
Главный тренер «Жироны» Мичел прокомментировал поражение от «Осасуны» (0:1), отметив игру соперника и проблемы своей команды.
«Пауло Гассанига – очень важный игрок для нас. У него хороший сезон. Да, ему было тяжело, но у него отличная ментальность, и он многое дает команде.
Игра с «Осасуной» – это был не наш лучший матч. Они сыграли фантастически и были лучшей командой, чем мы. У них очень сильные игроки, а дома их чрезвычайно трудно победить.
Мы не смогли их остановить, не делали переходы, это удавалось лишь несколько раз. В таких условиях очень трудно играть.
Мы должны начинать атаки от вратаря, если не можем отобрать мяч выше. Сегодня этого не было, поэтому нам нужно прибавлять», – сказал Мичел.
