ФОТО. Поворознюк засветился с Джошуа после его приезда в Украину
Александр Поворознюк провел время с Энтони Джошуа в неформальной обстановке
Президент «Ингульца» Александр Поворознюк поделился новыми фото в социальных сетях, на которых он запечатлен вместе с британским боксером Энтони Джошуа.
На снимках видно, как Джошуа проводит время в компании Поворознюка, а также играет в шахматы и делает совместные селфи. Встреча прошла в неформальной атмосфере.
Как известно, бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе привез в Украину Александр Усик. Британец посетил страну в рамках дружеского визита и культурной программы.
Поворознюк не упустил возможности лично пообщаться с одним из самых известных боксеров мира.
Визит Джошуа вызвал большой интерес среди украинских болельщиков, ведь такие встречи объединяют мир спорта и подчеркивают поддержку Украины на международной арене.
