23 марта 2026, 22:45 | Обновлено 23 марта 2026, 22:50
ФОТО. Поворознюк засветился с Джошуа после его приезда в Украину

Александр Поворознюк провел время с Энтони Джошуа в неформальной обстановке

Instagram. Александр Поворознюк и Энтони Джошуа

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк поделился новыми фото в социальных сетях, на которых он запечатлен вместе с британским боксером Энтони Джошуа.

На снимках видно, как Джошуа проводит время в компании Поворознюка, а также играет в шахматы и делает совместные селфи. Встреча прошла в неформальной атмосфере.

Как известно, бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе привез в Украину Александр Усик. Британец посетил страну в рамках дружеского визита и культурной программы.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Поворознюк не упустил возможности лично пообщаться с одним из самых известных боксеров мира.

Визит Джошуа вызвал большой интерес среди украинских болельщиков, ведь такие встречи объединяют мир спорта и подчеркивают поддержку Украины на международной арене.

Максим Лапченко Источник: Instagram
