Решение принято. Зидан подписал четырехлетний контракт с топ-командой

Бывший наставник «Реала» Зинедин Зидан достиг договоренности о работе с национальной сборной Франции на четыре сезона с прицелом на подготовку к чемпионату мира 2030 года. Официальное объявление ожидается после завершения турнира 2026 года.

Французский тренер давно считался главным кандидатом на эту должность, а его авторитет среди игроков и в федерации делает назначение практически безальтернативным. Зидан известен не только как легенда на поле, но и как наставник «Реала», где выиграл несколько Лиг чемпионов подряд.

Главной задачей Зидана станет переход к новому поколению в составе сборной и сохранение Франции в элите мирового футбола, с надеждой на достижение высоких результатов в 2030 году.