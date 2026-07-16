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  4. Решение принято. Зидан подписал четырехлетний контракт с топ-командой
Франция
16 июля 2026, 02:32 |
692
0

Решение принято. Зидан подписал четырехлетний контракт с топ-командой

Зинедин будет тренировать сборную Франции

16 июля 2026, 02:32 |
692
0
Решение принято. Зидан подписал четырехлетний контракт с топ-командой
Getty Images/Global Images Ukraine. Зинедин Зидан
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Бывший наставник «Реала» Зинедин Зидан достиг договоренности о работе с национальной сборной Франции на четыре сезона с прицелом на подготовку к чемпионату мира 2030 года. Официальное объявление ожидается после завершения турнира 2026 года.

Французский тренер давно считался главным кандидатом на эту должность, а его авторитет среди игроков и в федерации делает назначение практически безальтернативным. Зидан известен не только как легенда на поле, но и как наставник «Реала», где выиграл несколько Лиг чемпионов подряд.

Главной задачей Зидана станет переход к новому поколению в составе сборной и сохранение Франции в элите мирового футбола, с надеждой на достижение высоких результатов в 2030 году.

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Зинедин Зидан сборная Франции по футболу назначение тренера
Дмитрий Олийченко Источник: El Nacional
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