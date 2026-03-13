  4. Луис Энрике решил повторить путь Зинедина Зидана
Франция
13 марта 2026, 22:22
Луис Энрике решил повторить путь Зинедина Зидана

Тренер хочет выиграть три Лиги чемпионов подряд

Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике уже сообщил президенту клуба Нассеру Аль-Хелаифи о своем плане на оставшуюся часть контракта. По данным источника, испанец хочет сконцентрироваться на выигрыше Лиги чемпионов в этом сезоне и попытаться повторить успех в следующем.

Энрике видит для себя ориентир в достижениях Зинедина Зидана, который с «Реалом» выиграл три ЛЧ подряд. После завершения этого короткого, но амбициозного цикла, тренер планирует вернуться в Испанию для нового вызова.

В ПСЖ понимают стремление Энрике к конкретным и краткосрочным целям: клуб и в дальнейшем должен доминировать во Франции, но главная задача – континентальный успех.

Зинедин Зидан ПСЖ Лига чемпионов Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: El Nacional
Бывшего игрока Динамо и украинской сборной мобилизовали в ВСУ
