Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Звезда Полесья – о новичке сборной: «Между собой называем его лошадкой»
24 марта 2026, 04:01
Звезда Полесья – о новичке сборной: «Между собой называем его лошадкой»

Чоботенко отметил сильные стороны Крушинского, которого впервые вызвали в сборную

Защитник «Полесья» Сергей Чоботенко считает заслуженным дебютный вызов в сборную Украины партнера по команде Бориса Крушинского.

«Мы его между собой называем лошадкой. У него здоровье, а еще невероятная скорость. Это человек, который может взять мяч и от своих ворот к другим пробежать на одной скорости, да еще и защитника на себя посадить. Он заслуживал это вызова в национальную сборную еще раньше. Никто не мог подумать, что левый защитник – это может быть его позиция. Он играл и инсайда, он играл и вингера. Но вот позиция левого защитника его раскрыла», – высказался Чоботенко на YouTube-канале «Футбол 360».

Борис Крушинский впервые вызван в сборную Украины. В 18 официальных матчах сезона защитник отличился тремя результативными передачами. Подопечные Сергея Реброва 26 марта сыграют со сборной Швеции. В случае победы следующими соперниками украинцев станут поляки или албанцы.

По теме:
Гаттузо перед матчем Италии сообщил, что нужно игрокам сборной
ФОТО. Ибрагимович возвращается. Его новая роль удивила всех
ФОТО. Сексуальный фотосет жены футболиста сборной Украины впечатлил фанов
Сергей Чоботенко Борис Крушинский сборная Украины по футболу сборная Швеции по футболу Украина - Швеция ЧМ-2026 по футболу
Руслан Полищук
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Игрок Динамо больше не хочет слышать об Украине и стремится покинуть клуб
Футбол | 23 марта 2026, 21:22 7
Игрок Динамо больше не хочет слышать об Украине и стремится покинуть клуб
Игрок Динамо больше не хочет слышать об Украине и стремится покинуть клуб

Бленуце покинет Киев

В сборную Украины прибыл самый дорогой футболист и всех поразил
Футбол | 23 марта 2026, 08:51 15
В сборную Украины прибыл самый дорогой футболист и всех поразил
В сборную Украины прибыл самый дорогой футболист и всех поразил

Илья Забарный прибыл в расположение команды

Динамо довело президента клуба УПЛ. Он уволил тренера
Футбол | 24.03.2026, 01:32
Динамо довело президента клуба УПЛ. Он уволил тренера
Динамо довело президента клуба УПЛ. Он уволил тренера
Решение принято. АЗ попросил УЕФА перенести матч ЛК с Шахтером
Футбол | 23.03.2026, 19:49
Решение принято. АЗ попросил УЕФА перенести матч ЛК с Шахтером
Решение принято. АЗ попросил УЕФА перенести матч ЛК с Шахтером
Турнирная таблица УПЛ. ЛНЗ и Шахтер – на вершине перед паузой в чемпионате
Футбол | 23.03.2026, 06:23
Турнирная таблица УПЛ. ЛНЗ и Шахтер – на вершине перед паузой в чемпионате
Турнирная таблица УПЛ. ЛНЗ и Шахтер – на вершине перед паузой в чемпионате
Популярные новости
Аонишики впервые проиграл йокодзуне Хосерю. Как прошел 15-й день Haru Basho
Аонишики впервые проиграл йокодзуне Хосерю. Как прошел 15-й день Haru Basho
22.03.2026, 14:05
Борьба
Вратарь Реала: «Я такого от Лунина не ожидал»
Вратарь Реала: «Я такого от Лунина не ожидал»
22.03.2026, 07:41 1
Футбол
На ЧМ-2026 по легкой атлетике побит мировой рекорд, который держался 14 лет
На ЧМ-2026 по легкой атлетике побит мировой рекорд, который держался 14 лет
22.03.2026, 08:12 1
Другие виды
Прощай, биатлонный сезон. Определен победитель последней гонки сезона КМ
Прощай, биатлонный сезон. Определен победитель последней гонки сезона КМ
22.03.2026, 17:26 6
Биатлон
ОФИЦИАЛЬНО. Усик подписал сенсационный контракт. Он должен сменить спорт
ОФИЦИАЛЬНО. Усик подписал сенсационный контракт. Он должен сменить спорт
22.03.2026, 14:22 57
Футбол
МАРКЕВИЧ: «Я получил предложение возглавить клуб, попросили заплатить»
МАРКЕВИЧ: «Я получил предложение возглавить клуб, попросили заплатить»
23.03.2026, 09:56 7
Футбол
Динамо определилось с будущим Ярмоленко. Сенсация, которую никто не ожидал
Динамо определилось с будущим Ярмоленко. Сенсация, которую никто не ожидал
23.03.2026, 10:43 54
Футбол
