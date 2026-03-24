Звезда Полесья – о новичке сборной: «Между собой называем его лошадкой»

Защитник «Полесья» Сергей Чоботенко считает заслуженным дебютный вызов в сборную Украины партнера по команде Бориса Крушинского.

«Мы его между собой называем лошадкой. У него здоровье, а еще невероятная скорость. Это человек, который может взять мяч и от своих ворот к другим пробежать на одной скорости, да еще и защитника на себя посадить. Он заслуживал это вызова в национальную сборную еще раньше. Никто не мог подумать, что левый защитник – это может быть его позиция. Он играл и инсайда, он играл и вингера. Но вот позиция левого защитника его раскрыла», – высказался Чоботенко на YouTube-канале «Футбол 360».

Борис Крушинский впервые вызван в сборную Украины. В 18 официальных матчах сезона защитник отличился тремя результативными передачами. Подопечные Сергея Реброва 26 марта сыграют со сборной Швеции. В случае победы следующими соперниками украинцев станут поляки или албанцы.