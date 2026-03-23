  ФОТО. Вы не поверите, где сохранился старый стадион Арсенала
23 марта 2026, 22:20 | Обновлено 23 марта 2026, 22:27
ФОТО. Вы не поверите, где сохранился старый стадион Арсенала

Семья живет прямо на месте бывшего стадиона Invicta Ground

The Times. «Invicta Ground»

В Лондоне обнаружилась уникальная история, которая удивила футбольных болельщиков. Семья Илы и Динеша Пател живет в доме, расположенном прямо на месте бывшего стадиона «Арсенала» – «Invicta Ground».

Именно на их заднем дворе до сих пор сохранились оригинальные террасы, которым более 130 лет. Здесь в 1890 году «Роял Арсенал» проводил свои первые матчи, а стадион считался одним из самых популярных на юге Англии.

Интересно, что после победы «Арсенала» в Кубке Англии в 2020 году клуб даже привозил трофей прямо к дому семьи. Из-за пандемии традиционный парад не состоялся, поэтому команда устроила небольшой тур с кубком. Пателы, которые являются преданными фанатами «канониров», сделали памятное фото прямо у себя во дворе.

Сегодня от старого стадиона осталось лишь несколько участков, и дом семьи Пател – один из немногих, где можно увидеть исторические элементы арены. Это место регулярно привлекает фанатов со всего мира, которые приходят, чтобы лично прикоснуться к истории «Арсенала».

В Англии старые стадионы чаще всего сносят и застраивают жильем, поэтому подобные случаи считаются настоящей редкостью. Именно поэтому двор семьи Пател можно назвать уникальным уголком футбольной истории.

Оцените материал
