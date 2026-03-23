ФОТО. Жена Забарного желает победы Украине и сборной Украины

Жена защитника сборной Украины и ПСЖ Ильи Забарного, Ангелина Забарная, поделилась новой сторис в Instagram, которая быстро привлекла внимание болельщиков.

На опубликованном фото девушка держит термокружку с надписью Glory to Ukraine, что является одним из главных символов поддержки Украины во время войны против россии. Снимок сопровождается подписью: «A spring walk is always a good idea» («Весенняя прогулка — всегда хорошая идея») и эмодзи цветка.

Публикация появилась на фоне важного момента для украинского футбола – уже в ближайшее время сборная Украины сыграет матч плей-офф за выход на чемпионат мира-2026 против Швеции. Такой контекст добавляет сторис дополнительного смысла, ведь это можно воспринимать как жест поддержки не только страны, но и национальной команды перед ключевой игрой.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Отметим, что Илья Забарный является одним из ключевых игроков обороны сборной Украины, и его выступление в этом матче может сыграть важную роль в борьбе за путевку на мундиаль.

Подобные публикации от близких игроков традиционно находят отклик у болельщиков и создают эмоциональный фон вокруг сборной перед важными встречами.