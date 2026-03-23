  4. Шаран отреагировал на новую должность в Александрии: «Было неожиданно»
ФК Александрия. Владимир Шаран

Новый главный тренер «Александрии» Владимир Шаран поделился планами на ближайшие дни.

Какие ваши эмоции после такого назначения?

– Можно сказать, что двоякие эмоции, потому что это было неожиданно для меня. Мы готовили вторую команду к чемпионату, и были планы продолжать во второй команде, но, честно говоря, для меня это была приятная новость, однозначно, потому что всегда хотелось работать и помогать футбольному клубу «Александрия» в первую очередь. Я всегда с уважением относился к руководству клуба. В это тяжелое время для команды, безусловно, нужно помочь чем мы сможем своим опытом, своей работой для того, чтобы выполнить задание и оставить команду в Премьер-лиге.

Какие дальнейшие действия будут происходить в команде под вашим руководством?

– Будем работать, подтягивать физические кондиции, будем тестировать завтра, работать в запланированном режиме после матча с «Динамо», потому что видим, в чем команда сильна, а в чем слаба. Времени не много для подготовки к игре с «Полтавой». Но я верю в то, что мы сможем выполнить план работы и что команда будет выглядеть лучше, чем была в предыдущих поединках. В первую очередь нужно психологически подготовить ребят, потому что мы видим настроение. И физически нужно подготовить, чтобы команда могла двигаться, более агрессивно играть.

Владимир Шаран впервые возглавил «Александрию» 16 лет назад, проработав два года. Следующий период был более длительным – с 2013 по 2021 год с бронзой и еврокубками. На протяжении последних пяти месяцев 54-летний специалист работал во второй команде «Александрии». «Желто-черные» всухую проиграли все пять матчей Премьер-лиги в 2026 году и занимают предпоследнее место в чемпионате Украины.

Victor673256ua
Звичайно. такого взагалі ніхто не очікував). Абсолютний сюрприз
