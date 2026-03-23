После скандального матча УПЛ. Динамо снова сыграет с Полесьем
Команды проведут контрольный матч
Динамо официально сообщило о проведении контрольного матча с Полесьем во время паузы на игры сборных.
Команда Игоря Костюка сыграет с Полесьем 28 марта на базе киевского клуба. Начало в 14:00. Сыграют те, кто не отправился в расположение сборных Украины.
Недавно команды сыграли в УПЛ. Динамо выиграло 2:1, а матч закончился судейским скандалом из-за трех грубых ошибок.
При этом президент клубов Игорь Суркис и Геннадий Буткевич обсудили ситуацию с арбитрами и сохранили нормальные отношения.
В таблице Полесье занимает третье место с 42 очками, у киевлян 41 пункт.
