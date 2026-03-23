Вингер сборной Швеции: «Это был очень приятный момент»
Таа Али дал комментарий перед матчем с Украиной
Шведский вингер Таа Али прокомментировал вызов в сборную и предстоящий матч с Украиной:
«Раньше я не делал ничего столь значительного. Когда я получил приглашение, я подумал: «Ого, это же какое событие». Это наш физиотерапевт Дэвид сообщил мне эту новость и обнял меня. Это был очень приятный момент. Думаю, это до меня дойдет, когда я уже буду на месте. Но сейчас я чувствую только честь и желание проявить себя»
Поединок состоится 26 марта в 21:45 по Киеву.
Ранее Малиновский прокомментировал подготовку сборной Украины к игре со Швецией.
