Вингер сборной Швеции: «Это был очень приятный момент»

Шведский вингер Таа Али прокомментировал вызов в сборную и предстоящий матч с Украиной:

«Раньше я не делал ничего столь значительного. Когда я получил приглашение, я подумал: «Ого, это же какое событие». Это наш физиотерапевт Дэвид сообщил мне эту новость и обнял меня. Это был очень приятный момент. Думаю, это до меня дойдет, когда я уже буду на месте. Но сейчас я чувствую только честь и желание проявить себя»

Поединок состоится 26 марта в 21:45 по Киеву.

Ранее Малиновский прокомментировал подготовку сборной Украины к игре со Швецией.