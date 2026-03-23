Валерий БОНДАРЬ: «За шведов нам забивал беленький какой-то мальчик там»
Валерий правильно ответил почти на все вопросы о прошлом матче Украина – Швеция
Защитник донецкого «Шахтёра» и сборной Украины Валерий Бондарь хорошо помнит последний матч между нашей командой и шведами. Он прошел в плей-офф Евро-2020.
– Пять быстрых вопросов о матче Украина – Швеция – 2:1. Кто открыл счет в матче?
– Зинченко. (Правда)
– Кто забил за Швецию?
– Беленький какой-то мальчик там, я не помню. Не знаю. (Форсберг)
– За нарушение на ком игрок сборной Швеции получил красную карточку?
– Беседин? (правда). Был тогда он еще, да. Меня просто тогда там не было, я не помню.
– На какой минуте забил Довбик?
– 107-я или 114-я. 118-я? 119-я? (121-я).
– Кто отдал голевой пас на Довбика?
– Зинченко (Правда).
29 июня 2021 сборная Украины прошла шведов на стадии 1/8 финала. В первом тайме отличились Александр Зинченко и Эмиль Форсберг, а в самом конце овертайма решающий гол забил Артем Довбик. В следующем матче украинцы уступили сборной Англии (0:4). Валерий Бондарь дебютировал в сборной Украины в 2020 году и провел за команду шесть матчей.
