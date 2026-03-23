Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Валерий БОНДАРЬ: «За шведов нам забивал беленький какой-то мальчик там»
Чемпионат мира
23 марта 2026, 21:06 |
Валерий БОНДАРЬ: «За шведов нам забивал беленький какой-то мальчик там»

Валерий правильно ответил почти на все вопросы о прошлом матче Украина – Швеция

ФК Шахтер. Валерий Бондарь

Защитник донецкого «Шахтёра» и сборной Украины Валерий Бондарь хорошо помнит последний матч между нашей командой и шведами. Он прошел в плей-офф Евро-2020.

– Пять быстрых вопросов о матче Украина – Швеция – 2:1. Кто открыл счет в матче?

– Зинченко. (Правда)

– Кто забил за Швецию?

– Беленький какой-то мальчик там, я не помню. Не знаю. (Форсберг)

– За нарушение на ком игрок сборной Швеции получил красную карточку?

– Беседин? (правда). Был тогда он еще, да. Меня просто тогда там не было, я не помню.

– На какой минуте забил Довбик?

– 107-я или 114-я. 118-я? 119-я? (121-я).

– Кто отдал голевой пас на Довбика?

– Зинченко (Правда).

29 июня 2021 сборная Украины прошла шведов на стадии 1/8 финала. В первом тайме отличились Александр Зинченко и Эмиль Форсберг, а в самом конце овертайма решающий гол забил Артем Довбик. В следующем матче украинцы уступили сборной Англии (0:4). Валерий Бондарь дебютировал в сборной Украины в 2020 году и провел за команду шесть матчей.

Валерий Бондарь сборная Украины по футболу сборная Швеции по футболу Украина - Швеция
Руслан Полищук Источник: ВЗбирна
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем