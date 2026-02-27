Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Валерий БОНДАРЬ: «Это был бы позор. Не так часто такое происходит»
Украина. Премьер лига
Валерий БОНДАРЬ: «Это был бы позор. Не так часто такое происходит»

Защитник Шахтера не ожидал, что забьет в день рождения

Валерий БОНДАРЬ: «Это был бы позор. Не так часто такое происходит»
ФК Шахтер. Валерий Бондарь

Защитник Шахтера Валерий Бондарь в день своего рождения оформил победный гол в матче УПЛ против Вереса (1:0).

«Даже не представлял, что такое случится. Но, конечно, было много сообщений, мол, забью гол. Не так часто такое происходит. Счастлив, что команда выиграла и взяли три очка в гонке за титул. Забил в пустые ворота? Хорошо сыграл Ласс, если не ошибаюсь. Если бы я пустые не попал, то вообще позор был бы. Можно сказать, где-то повезло. Было непросто, потому что не могли долго забить, хотя моментов хватало».

«Лех выпал в Лиге конференций? Я даже не знал, если честно. Вы только что сказали. Думал, что будет Самсунспор. Лех так Лех, стадион так стадион», – сказал Бондарь.

Экс-защитник сборной Украины дал прогноз на матч ЛНЗ – Полесье
Вячеслав СУРКИС: «Пью чай, а мне говорят – выходи играть за Динамо»
Арда ТУРАН: «Таков путь к чемпионству, а Траоре – наш Гарри Поттер»
Источник: УПЛ-ТВ
