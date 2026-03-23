Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
23 марта 2026, 19:01
Клуб УПЛ обратился к Усику после его назначения в Полесье

Верес поздравил Александра с новой должностью

ФК Полесье

Ровенский «Верес» выступил с официальным заявлением после назначения известного боксёра Александра Усика на должность первого вице-президента житомирского «Полесья»:

«Народный клуб «Верес» поздравляет Александра Усика с назначением на должность первого вице-президента «Полесья». А также публично поддерживает и присоединяется к обращению житомирского клуба к председателю Украинской ассоциации футбола Андрею Шевченко и председателю Комитета арбитров УАФ Екатерине Монзуль в связи с грубыми и результативными ошибками судейства, имевшими место в матче чемпионата «Полесья» – «Динамо» в частности и других матчах Украинской Премьер-лиги в целом.

Народный клуб «Верес» последовательно выступает за честное, прозрачное и профессиональное судейство и рассчитывает на соответствующую реакцию футбольных институтов.

Народный клуб также инициирует публичный запрос относительно использования дополнительных средств, предусмотренных на премирование арбитров. Открытое информирование о распределении этих ресурсов станет важным шагом к повышению доверия к судейскому корпусу.

НК «Верес» готов присоединиться к конструктивному диалогу и поддерживать инициативы, направленные на развитие честного и профессионального арбитража в украинском футболе.

Считаем, что ключевыми принципами этих изменений должны стать прозрачность, подотчетность и доверие со стороны футбольного сообщества».

По теме:
«Мы разобрались с этим». Игрок Полесья – о скандальном матче с Динамо
Подготовка к Динамо: Карпаты решили почти не отдыхать
Игрок Динамо: «Разрываю по ассистам? Я нахожусь в хорошей форме»
Дмитрий Вус Источник: ФК Верес
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

МАРКЕВИЧ: «Я получил предложение возглавить клуб, попросили заплатить»
Футбол | 23 марта 2026, 09:56 7
МАРКЕВИЧ: «Я получил предложение возглавить клуб, попросили заплатить»
МАРКЕВИЧ: «Я получил предложение возглавить клуб, попросили заплатить»

Тренер мог покинуть «Днепр» сразу после финала Лиги Европы

Восьмой тренер за 4 сезона. Известный клуб Ла Лиги уволил наставника
Футбол | 23 марта 2026, 17:11 0
Восьмой тренер за 4 сезона. Известный клуб Ла Лиги уволил наставника
Восьмой тренер за 4 сезона. Известный клуб Ла Лиги уволил наставника

Алмейда покинул Севилью

ФОТО. Лунин завершил матч против Атлетико в невероятном статусе
Футбол | 23.03.2026, 08:11
ФОТО. Лунин завершил матч против Атлетико в невероятном статусе
ФОТО. Лунин завершил матч против Атлетико в невероятном статусе
Лунин помог в мадридском дерби. Реал вырвал победу у Атлетико
Футбол | 22.03.2026, 23:58
Лунин помог в мадридском дерби. Реал вырвал победу у Атлетико
Лунин помог в мадридском дерби. Реал вырвал победу у Атлетико
Лунин вписал свое имя в историю Реала после тяжелой победы над Атлетико
Футбол | 23.03.2026, 11:44
Лунин вписал свое имя в историю Реала после тяжелой победы над Атлетико
Лунин вписал свое имя в историю Реала после тяжелой победы над Атлетико
Популярные новости
Вратарь Реала: «Я такого от Лунина не ожидал»
Вратарь Реала: «Я такого от Лунина не ожидал»
22.03.2026, 07:41 1
Футбол
На ЧМ-2026 по легкой атлетике побит мировой рекорд, который держался 14 лет
На ЧМ-2026 по легкой атлетике побит мировой рекорд, который держался 14 лет
22.03.2026, 08:12 1
Другие виды
Реал – Атлетико – 3:2. Есть ли вопросы к Лунину? Видео голов, обзор матча
Реал – Атлетико – 3:2. Есть ли вопросы к Лунину? Видео голов, обзор матча
23.03.2026, 05:58 4
Футбол
Полная доминация, нокаут на первой минуте! Лапин провел бой в Украине
Полная доминация, нокаут на первой минуте! Лапин провел бой в Украине
21.03.2026, 21:15 5
Бокс
Аонишики впервые проиграл йокодзуне Хосерю. Как прошел 15-й день Haru Basho
Аонишики впервые проиграл йокодзуне Хосерю. Как прошел 15-й день Haru Basho
22.03.2026, 14:05
Борьба
Мудрика разблокировали. Футболист достиг своей цели
Мудрика разблокировали. Футболист достиг своей цели
23.03.2026, 11:21 14
Футбол
Заложник штаба. Карпаты опять готовы удивить чехардой на тренерском мостике
Заложник штаба. Карпаты опять готовы удивить чехардой на тренерском мостике
22.03.2026, 08:42 16
Футбол
У форварда сборной Украины – проблемы. Он пока не может играть в футбол
У форварда сборной Украины – проблемы. Он пока не может играть в футбол
22.03.2026, 16:40 14
Футбол
