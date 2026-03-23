Клуб УПЛ обратился к Усику после его назначения в Полесье

Ровенский «Верес» выступил с официальным заявлением после назначения известного боксёра Александра Усика на должность первого вице-президента житомирского «Полесья»:

«Народный клуб «Верес» поздравляет Александра Усика с назначением на должность первого вице-президента «Полесья». А также публично поддерживает и присоединяется к обращению житомирского клуба к председателю Украинской ассоциации футбола Андрею Шевченко и председателю Комитета арбитров УАФ Екатерине Монзуль в связи с грубыми и результативными ошибками судейства, имевшими место в матче чемпионата «Полесья» – «Динамо» в частности и других матчах Украинской Премьер-лиги в целом.

Народный клуб «Верес» последовательно выступает за честное, прозрачное и профессиональное судейство и рассчитывает на соответствующую реакцию футбольных институтов.

Народный клуб также инициирует публичный запрос относительно использования дополнительных средств, предусмотренных на премирование арбитров. Открытое информирование о распределении этих ресурсов станет важным шагом к повышению доверия к судейскому корпусу.

НК «Верес» готов присоединиться к конструктивному диалогу и поддерживать инициативы, направленные на развитие честного и профессионального арбитража в украинском футболе.

Считаем, что ключевыми принципами этих изменений должны стать прозрачность, подотчетность и доверие со стороны футбольного сообщества».