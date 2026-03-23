Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Звезда Реала обратился к команде и Арбелоа после победы над Атлетико
Испания
23 марта 2026, 18:41 | Обновлено 23 марта 2026, 19:22
696
0

Звезда Реала обратился к команде и Арбелоа после победы над Атлетико

Англичанин извинился за опоздание на тренировку

696
0
Getty Images/Global Images Ukraine. Трент Александер-Арнольд

Английский защитник мадридского «Реала» Трент Александер-Арнольд выступил с обращением к команде и главному тренеру Альваро Арбелоа. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, 27-летний футболист принес извинения перед коллективом за опоздание на тренировку, из-за которого Арбелоа не выпустил его в стартовом составе на матч чемпионата Испании с «Атлетико», который завершился победой «сливочных» со счетом 3:2.

В текущем сезоне на счету Трента Александера-Арнольда 21 матч на клубном уровне во всех турнирах, в которых он успел отличиться тремя голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» следит за украинским нападающим.

Даниил Кирияка Источник: The Athletic
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем