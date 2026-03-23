Звезда Реала обратился к команде и Арбелоа после победы над Атлетико

Английский защитник мадридского «Реала» Трент Александер-Арнольд выступил с обращением к команде и главному тренеру Альваро Арбелоа. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, 27-летний футболист принес извинения перед коллективом за опоздание на тренировку, из-за которого Арбелоа не выпустил его в стартовом составе на матч чемпионата Испании с «Атлетико», который завершился победой «сливочных» со счетом 3:2.

В текущем сезоне на счету Трента Александера-Арнольда 21 матч на клубном уровне во всех турнирах, в которых он успел отличиться тремя голевыми передачами.

