  4. Андрей НОВИКОВ: «Не хватает ударов и насыщенности в атаке»
Украина. Первая лига
23 марта 2026, 16:37
Форвард ФК «Чернигов» прокомментировал поражение в матче с ФК «Феникс-Мариуполь»

ФК Чернигов. Андрей Новиков

В поединке 19-го тура Первой лиги ФК «Чернигов» на своем поле со счетом 1:4 проиграл ФК «Феникс-Мариуполь». Впечатлениями о матче поделился автор единственного мяча в составе черниговского клуба Андрей Новиков.

– Андрей, в чем основная причина такого результата?

– Счет крупный, много пропустили. Наверное, больше всего, это переходные фазы, с которыми немного опоздали, где-то не перестроились. Соперник играл прямо вперед, даже не смотрел, куда дает. Они просто дают и знают, что нужно бежать. Тренер подчеркивал у них не раз, что просто вперед.

– Что не идет в атаке?

– В атаке не успели больше забить голов, чем соперник. Ударов не хватает, не хватает насыщенности в атаке. Надо работать над этим, хорошо комбинируем в штрафную. Всё хорошо, контроль неплохой, но не хватает конкретики.

– Ты сегодня особо отметил свой гол, расскажи об этом.

– Беременная жена, посвятившая гол жене, куколке, которая в животе сейчас находится, очень приятен для нас в этот момент.

– Вы уже знаете, кто будет мальчик или девочка?

– Еще не знаю.

– Что скажешь болельщикам?

– Болельщикам скажу, что приходите, поддерживайте, спасибо вам большое. Спасибо также за кубковую игру, на которую вы приходили. Два дня очень тяжелая была ситуация, но вы все-таки пришли и поддержали нас так же и сегодня. Мы очень благодарны, и только вперед к победе. Следующая игра у нас тоже дома, поэтому приходите, поддерживайте нас.

Чернигов чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Феникс-Мариуполь Андрей Новиков (футболист)
Сергей Турчак Источник: ФК Чернигов
