Игорь ХАРАТИН: «Конечно, это очень неприятно»

Полузащитник ровенского «Вереса» Игорь Харатин прокомментировал поражение от ковалевского «Колоса» (0:1) в матче 21-го тура Украинской Премьер-лиги:

«Конечно, это очень неприятно. Проигрывать, тем более дома... Очень негативные эмоции. Большое спасибо болельщикам за поддержку, мы ее очень чувствуем. Но мы разочарованы, конечно, мы понимаем, что должны больше отдавать, показывать лучшие результаты.

Надо анализировать, делать выводы, работать, забивать, не пропускать. Перед нами огромная работа, поэтому все впереди. Не нужно опускать руки. Надо отойти от этого матча, проанализировать этот период, отдохнуть и с новыми силами готовиться к следующей игре. Таких периодов в моей карьере было достаточно, поэтому нельзя опускать руки».