Цифры и факты. Важнейшие события 21-го тура УПЛ

Наиболее важные цифры 21-го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре.

ЛНЗ становится автором 60-й победы гостей в сезоне-2025/26.

«Сиреневые» 4-й раз подряд берут верх над «Рухом» (мячи 7-2).

Черкасщане празднуют в общем 3-ю викторию кряду (мячи 7-1), а в гостях – 7-ю (мячи 15-2), обновляя личный рекорд.

Подопечные Виталия Пономарева вносят еще несколько поправок в таблицу клубных достижений, продлив общую безничейную серию до 14 игр (+12-2), а гостевую – до 9 (+8-1), общую голевую – до 10, а гостевую – до 9.

На 501-й минуте завершается рекордная сухая серия ЛНЗ на чужих полях.

«Рух» терпит 5-е поражение подряд (мячи 1-9).

Желто-черные обновляют два личных рекорда, продлив общую безничейную серию до 11 игр (+4-7), а домашнюю – до 10 (+3-7).

Виталий Роман на 425-й минуте прерывает безголевую серию своей команды.

«Динамо» 12-й раз наносит разгром «Александрии».

Бело-синие одерживают в общем 7-ю победу подряд (мячи 19-3), а на чужих полях – 3-ю (мячи 9-2).

Общая безничейная и голевая гостевая серия киевлян достигает 12 игр (+8-4).

Динамовцы прерывают 9-матчевую «рекордную» серию с пропущенными голами на чужих полях. Последний раз бело-синие оставались «сухими» на выезде 2 августа 2025 года – 1:0 с «Вересом».

Андрей Ярмоленко проводит 50-й матч в УПЛ в качестве капитана.

Андрей Ярмоленко 8-й раз поражает ворота «Александии» (ЧУ – 7, КУ – 1).

Андрей Ярмоленко становится четвертым бомбардиром после Максима Шацких, Евгения Селезнева и Андрея Воробья, забившим 100 мячей в чемпионатах Украины с игры.

Андрей Ярмоленко 60-й раз поражает ворота хозяев, обновляя свой же рекорд УПЛ.

Андрей Ярмоленко забивает 14-й мяч в украинских чемпионатах в марте, повторяя достижение Максима Шацких.

25-й мяч в карьере забивает Назар Волошин (ЧУ – 18, КУ – 2, ЕК – 5).

Богдан Редушко становится первым игроком 2007 г. р., забившим за «Динамо» в УПЛ.

10-й матч во главе бело-синих проводит Игорь Костюк (ЧУ – 8, КУ – 1, ЕК – 1). Под его руководством киевляне 8 встреч выиграли, 2 проиграли (мячи 27-13).

«Александрия» терпит самое крупное поражение на своем поле.

Безвыигрышная серия «горожан» во встречах с динамовцами достигает 17 игр (=4-13).

Черно-желто-зеленые не забивают дома бело-синим 320 минут кряду.

Подопечные Кирилла Нестеренко терпят 4-е поражение подряд (мячи 0-9).

Александрийцы обходятся без побед и пропускают 13 матчей кряду (=4-9).

Безголевая серия «горожан» достигает 449 минут.

«Полесье» празднует 3-ю кряду викторию на чужих полях (мячи 7-1).

Житомиряне продлевают общую безничейную серию до 8 игр (+6-2), повторяя клубное достижение, а гостевую – до 11 (+9-2), обновляя личный рекорд.

«Кудровка» терпит 10-е поражение в элитном дивизионе.

Нидерландец Патрик ван Леувен становится 5-м тренером из дальнего зарубежья, проведшим 60 матчей в чемпионатах Украины (+34=14-12, 111-69).

«Эпицентр» 3-й раз подряд уступает хозяевам (мячи 1-11).

«Металлист 1925», проведший 10-й сухой матч в этом сезоне, продлевает свою домашнюю серию без пропущенных мячей до 313 минут.

Кауан Баптистелло становится самым молодым бомбардиром УПЛ среди легионеров из дальнего зарубежья после француза Серина Диопа – 18 лет 140 дней.

«Полтава» терпит в общем 7-е поражение подряд (мячи 3-20), а на чужих полях – 3-е (мячи 2-9).

Малиново-золотые пропускают 19 игр кряду, а в гостях – во всех 11.

Безничейная серия подопечных Павла Матвийченко достигает 10 матчей (+1-9), а безголевая – 419 минут.

«Верес» пропускает 350-й мяч в чемпионатах Украины.

Подопечные Олега Шандрука не могут поразить ворота соперников 390 минут кряду.

Эдуард Козик становится автором 10-го гола «Колоса» в поединках с красно-черными.

«Оболонь» терпит 3-е поражение подряд на чужих полях (мячи 1-9).

«Пивовары» 10-й раз обходятся без голов в этом сезоне.

250-й матч в чемпионатах Украины проводит Дмитрий Мишнев («Александрия»), 100-й – Василий Рунич («Рух»), 1-й - Кайя Макоссо («Кудровка») и Эрики («Карпаты»).

50-й мяч в УПЛ забивает Алексей Гуцуляк (первый в ворота «Кудровки»), 15-й – Брунинью, 5-й – Данила Кравчук, 1-й – Кауан Баптистелла (во 2-й игре), Богдан Редушко (в 8-й), Ярослав Шевченко (в 23-й) и Эдуард Козик (в 48-й).

В 3-й команде элиты открывает голевой счет Данила Кравчук (ЛНЗ).

6-й дубль в УПЛ делает Алексей Гуцуляк, 1-й – Брунинью (в 44-й игре).

7-й матч подряд не уходит с поля без забитых мячей Матвей Пономаренко, 4-й - Андрей Ярмоленко,

Алексей Гуцуляк становится автором 200-го гола гостей в сезоне-2025/26.

15-й сухой матч в украинских чемпионатах проводит Данила Варакута.

50-й «горчичник» зарабатывает для своей команды в этом сезоне Таллес («Рух»).

80-й матч в элитном дивизионе проводит арбитр из Запорожья Максим Козыряцкий, 60-й – львовянин Александр Шандор.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ