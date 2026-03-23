  4. Тренер Шахтера: «Впереди матч с Динамо – с судьями сразу что-то непонятное»
23 марта 2026, 16:59 | Обновлено 23 марта 2026, 17:49
Тренер Шахтера: «Впереди матч с Динамо – с судьями сразу что-то непонятное»

Белик недоволен судейством

ФК Шахтер. Алексей Белик

Наставник Шахтера U-19 Алексей Белик высказался о работе арбитров после ничьей 3:3 в матче юношеского чемпионата Украины против Зари.

- Не первый год работаю в чемпионате U19 и делаю выводы, что как только стартует решающая часть соревнований, например, заключительные поединки, после паузы сборных или накануне очной встречи с «Динамо» U19, то начинается что-то непонятное со стороны арбитров, потому что не ставить такие пенальти, как не поставили в матче с Зарею» U19 и давать необоснованные желтые карточки – это сложно объяснить. Подобное случалось в прошлом и позапрошлом сезонах, когда на Огаркове не назначили справедливый пенальти или Ющенко дали карточку ни за что. И когда играли с «Карпатами» U19, то ключевые футболисты пропускали встречу из-за перебора картаточек.

Судьи приезжают и не уважают работу тренеров. Буду говорить руководству о том, что не нужно его назначать на такие матчи. Не хочу, чтобы что-то негативное произошло, и буду обращать внимание на подобные случаи. Нам не назначили пенальти в конце первого тайма и отменили взятие ворот из-за якобы положения вне игры. Также во второй половине встречи мяч после выполнения аута в штрафной зоне противника попал в руку соперника, но арбитр этот эпизод проигнорировал. «Заря» U19 немало фолила, и судья имел основания для того, чтобы давать предупреждение оппоненту, однако этого не делал. Нужно быть более осмотрительными в этих эпизодах и более компетентными.

Что касается матча, то следует быть откровенным: мы не были на высоте, и это касается больше непосредственно работы линии обороны. Да, во время защиты работают все группы на поле, однако наши защитники хотят играть на мяче, пасовать и не были достаточно агрессивными. Понимаю, что это, прежде всего, молодые футболисты, однако, наверное, после международной паузы будем работать не только над передачами или атакующими действиями, но и над надежностью.

Наше мастерство хватает, чтобы забивать три или более мячей в ворота соперника, но линия защиты в это время должна действовать более дисциплинированно и сосредоточенно. Нам удалось забить три мяча, но в защите не сыграли надежно и пропустили столько же.

AlexDSan
Пішла підготовка суддівського корпусу до вирішальних матчі кротовні? Щоб не помилялися не в правильну сторону?
Перець
Кроти по життю незадоволені
Sdag
Ещё не подтвердили проплату?
