Дьекереш объяснил, что стало ключевым в победе Ман Сити над Арсеналом

Нападающий лондонского «Арсенала» Виктор Дьекереш назвал главный фактор, который способствовал победе «Манчестер Сити» в финале Кубка английских лиг (0:2).

«Конечно, сейчас мы чувствуем себя не очень хорошо, но это не так, будто у нас следующий матч уже через три дня. До следующего поединка еще несколько недель.

Конечно, мы снова выйдем на поле и будем еще более мотивированными на предстоящие матчи.

В начале матча мы создали несколько моментов, а потом, думаю, примерно за 10 минут до перерыва они захватили инициативу. Они владели мячом… возможно, не создавали так много опасных моментов, но владели мячом длительное время, и во втором тайме было примерно так же.

Обычно, когда встречаются две топ-команды, бывает именно так – первый гол становится решающим. В момент, когда они забили… да, после этого было трудно снова войти в игру», – сказал Дьекереш.