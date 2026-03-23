23 марта 2026, 14:46 | Обновлено 23 марта 2026, 14:48
Дьекереш объяснил, что стало ключевым в победе Ман Сити над Арсеналом

Форвард указал на первый гол

Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Дьекереш

Нападающий лондонского «Арсенала» Виктор Дьекереш назвал главный фактор, который способствовал победе «Манчестер Сити» в финале Кубка английских лиг (0:2).

«Конечно, сейчас мы чувствуем себя не очень хорошо, но это не так, будто у нас следующий матч уже через три дня. До следующего поединка еще несколько недель.

Конечно, мы снова выйдем на поле и будем еще более мотивированными на предстоящие матчи.

В начале матча мы создали несколько моментов, а потом, думаю, примерно за 10 минут до перерыва они захватили инициативу. Они владели мячом… возможно, не создавали так много опасных моментов, но владели мячом длительное время, и во втором тайме было примерно так же.

Обычно, когда встречаются две топ-команды, бывает именно так – первый гол становится решающим. В момент, когда они забили… да, после этого было трудно снова войти в игру», – сказал Дьекереш.

По теме:
Капитан Манчестер Сити может продолжить карьеру в Барселоне
Артета признал ошибки и объяснил решение по голкиперу
ВИДЕО.«Я не робот и не ИИ»: Гвардиола объяснил свое поведение во время гола
Микель Артета Арсенал Лондон Манчестер Сити Кубок английской лиги по футболу Арсенал - Манчестер Сити Виктор Дьекереш
Андрей Витренко Источник: The Guardian
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лунин вписал свое имя в историю Реала после тяжелой победы над Атлетико
Футбол | 23 марта 2026, 11:44 14
Лунин вписал свое имя в историю Реала после тяжелой победы над Атлетико
Лунин вписал свое имя в историю Реала после тяжелой победы над Атлетико

Голкипер стал первым украинцем в составе «сливочных», который одевал капитанскую повязку

Известно, когда Шаран дебютирует на посту главного тренера Александрии
Футбол | 23 марта 2026, 12:36 0
Известно, когда Шаран дебютирует на посту главного тренера Александрии
Известно, когда Шаран дебютирует на посту главного тренера Александрии

23 марта «горожане» возобновят тренировку

Известная оценка Лунина за горячий матч против Атлетико с пятью голами
Футбол | 23.03.2026, 07:31
Известная оценка Лунина за горячий матч против Атлетико с пятью голами
Известная оценка Лунина за горячий матч против Атлетико с пятью голами
У форварда сборной Украины – проблемы. Он пока не может играть в футбол
Футбол | 22.03.2026, 16:40
У форварда сборной Украины – проблемы. Он пока не может играть в футбол
У форварда сборной Украины – проблемы. Он пока не может играть в футбол
В сборную Украины прибыл самый дорогой футболист и всех поразил
Футбол | 23.03.2026, 08:51
В сборную Украины прибыл самый дорогой футболист и всех поразил
В сборную Украины прибыл самый дорогой футболист и всех поразил
Популярные новости
На ЧМ-2026 по легкой атлетике побит мировой рекорд, который держался 14 лет
На ЧМ-2026 по легкой атлетике побит мировой рекорд, который держался 14 лет
22.03.2026, 08:12 1
Другие виды
Полная доминация, нокаут на первой минуте! Лапин провел бой в Украине
Полная доминация, нокаут на первой минуте! Лапин провел бой в Украине
21.03.2026, 21:15 5
Бокс
Геннадий Головкин опозорился на весь мир своим решением
Геннадий Головкин опозорился на весь мир своим решением
21.03.2026, 09:26 6
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Усик подписал сенсационный контракт. Он должен сменить спорт
ОФИЦИАЛЬНО. Усик подписал сенсационный контракт. Он должен сменить спорт
22.03.2026, 14:22 57
Футбол
Вратарь Реала: «Я такого от Лунина не ожидал»
Вратарь Реала: «Я такого от Лунина не ожидал»
22.03.2026, 07:41 1
Футбол
На трансфер Пономаренко из Динамо появился претендент
На трансфер Пономаренко из Динамо появился претендент
22.03.2026, 08:20 13
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. ЛНЗ и Шахтер – на вершине перед паузой в чемпионате
Турнирная таблица УПЛ. ЛНЗ и Шахтер – на вершине перед паузой в чемпионате
23.03.2026, 06:23 2
Футбол
Аонишики победил чемпиона. Как прошел 14-й день Haru basho
Аонишики победил чемпиона. Как прошел 14-й день Haru basho
21.03.2026, 13:15
Борьба
