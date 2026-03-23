Лунин и четыре защитника. Тренер Реала остался без хавбеков и форвардов
Придется тренироваться с 5-8 людьми
По информации испанских СМИ, Реал на паузу матчей сборных остался на базе лишь с пятью игроками первой команды: Андрей Лунин, Трент Александер-Арнольд, Дани Карвахаль, Альваро Каррерас и Фран Гарсия.
Все остальные футболисты или уехали в свои сборные, или травмированы.
Наставник Альваро Арбелоа пока что остался без хавбеков и форвардов, а работать в ближайшие дни будут только вратаря и четыре защитника. Возможно, подключат трех игроков из юношеского состава.
Лунин из-за травмы Тибо Куртуа стал основным в Реале, но не вызывается в сборную Украины.
Мадридская команда возобновит сезон 4 апреля матчем против Мальорки.
