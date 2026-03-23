  4. Лунин и четыре защитника. Тренер Реала остался без хавбеков и форвардов
23 марта 2026, 15:55 | Обновлено 23 марта 2026, 16:09
Придется тренироваться с 5-8 людьми

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

По информации испанских СМИ, Реал на паузу матчей сборных остался на базе лишь с пятью игроками первой команды: Андрей Лунин, Трент Александер-Арнольд, Дани Карвахаль, Альваро Каррерас и Фран Гарсия.

Все остальные футболисты или уехали в свои сборные, или травмированы.

Наставник Альваро Арбелоа пока что остался без хавбеков и форвардов, а работать в ближайшие дни будут только вратаря и четыре защитника. Возможно, подключат трех игроков из юношеского состава.

Лунин из-за травмы Тибо Куртуа стал основным в Реале, но не вызывается в сборную Украины.

Мадридская команда возобновит сезон 4 апреля матчем против Мальорки.

По теме:
Реал подаст протест после мадридского дерби: досталось и Барселоне
Лунин вписал свое имя в историю Реала после тяжелой победы над Атлетико
Известно, какой клуб первым попал в основной этап Лиги чемпионов 2026/27
Иван Зинченко Источник: AS
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В сборную Украины прибыл самый дорогой футболист и всех поразил
Футбол | 23 марта 2026, 08:51 7
В сборную Украины прибыл самый дорогой футболист и всех поразил
В сборную Украины прибыл самый дорогой футболист и всех поразил

Илья Забарный прибыл в расположение команды

У форварда сборной Украины – проблемы. Он пока не может играть в футбол
Футбол | 22 марта 2026, 16:40 14
У форварда сборной Украины – проблемы. Он пока не может играть в футбол
У форварда сборной Украины – проблемы. Он пока не может играть в футбол

Яремчук получил травму колена и рискует пропустить матч со шведами

Мудрика разблокировали. Футболист достиг своей цели
Футбол | 23.03.2026, 11:21
Мудрика разблокировали. Футболист достиг своей цели
Мудрика разблокировали. Футболист достиг своей цели
Известный форвард Эпицентра восстановился после травмы
Футбол | 23.03.2026, 14:20
Известный форвард Эпицентра восстановился после травмы
Известный форвард Эпицентра восстановился после травмы
Мудрик готов принять резонансное решение после приговора по дисквалификации
Футбол | 23.03.2026, 11:10
Мудрик готов принять резонансное решение после приговора по дисквалификации
Мудрик готов принять резонансное решение после приговора по дисквалификации
Популярные новости
Аонишики впервые проиграл йокодзуне Хосерю. Как прошел 15-й день Haru Basho
Аонишики впервые проиграл йокодзуне Хосерю. Как прошел 15-й день Haru Basho
22.03.2026, 14:05
Борьба
ОФИЦИАЛЬНО. Усик подписал сенсационный контракт. Он должен сменить спорт
ОФИЦИАЛЬНО. Усик подписал сенсационный контракт. Он должен сменить спорт
22.03.2026, 14:22 57
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. ЛНЗ и Шахтер – на вершине перед паузой в чемпионате
Турнирная таблица УПЛ. ЛНЗ и Шахтер – на вершине перед паузой в чемпионате
23.03.2026, 06:23 2
Футбол
На трансфер Пономаренко из Динамо появился претендент
На трансфер Пономаренко из Динамо появился претендент
22.03.2026, 08:20 13
Футбол
Известная оценка Лунина за горячий матч против Атлетико с пятью голами
Известная оценка Лунина за горячий матч против Атлетико с пятью голами
23.03.2026, 07:31 3
Футбол
Полная доминация, нокаут на первой минуте! Лапин провел бой в Украине
Полная доминация, нокаут на первой минуте! Лапин провел бой в Украине
21.03.2026, 21:15 5
Бокс
Вратарь Реала: «Я такого от Лунина не ожидал»
Вратарь Реала: «Я такого от Лунина не ожидал»
22.03.2026, 07:41 1
Футбол
На ЧМ-2026 по легкой атлетике побит мировой рекорд, который держался 14 лет
На ЧМ-2026 по легкой атлетике побит мировой рекорд, который держался 14 лет
22.03.2026, 08:12 1
Другие виды
