Лунин и четыре защитника. Тренер Реала остался без хавбеков и форвардов

По информации испанских СМИ, Реал на паузу матчей сборных остался на базе лишь с пятью игроками первой команды: Андрей Лунин, Трент Александер-Арнольд, Дани Карвахаль, Альваро Каррерас и Фран Гарсия.

Все остальные футболисты или уехали в свои сборные, или травмированы.

Наставник Альваро Арбелоа пока что остался без хавбеков и форвардов, а работать в ближайшие дни будут только вратаря и четыре защитника. Возможно, подключат трех игроков из юношеского состава.

Лунин из-за травмы Тибо Куртуа стал основным в Реале, но не вызывается в сборную Украины.

Мадридская команда возобновит сезон 4 апреля матчем против Мальорки.