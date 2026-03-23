УАФ наказала киевское Динамо. Суркису придётся раскошелиться
Киевляне должны выплатить штраф за матч против «Ингульца»
Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ принял очередные решения по итогам матчей национальных турниров.
В частности, после рассмотрения материалов игры Кубка Украины между «Динамо» Киев и «Ингульцем» (2:0), которая состоялась 3 марта 2026 года, комитет применил санкции к столичному клубу.
КДК обязал «Динамо» уплатить штраф в размере 10 000 гривен за повторную задержку начала матча. Решение вступило в силу в соответствии с регламентом соревнований.
Ранее сообщалось, что киевское «Динамо» рассматривало легенду клуба Огнена Вукоевича на должность главного тренера команды U-19, однако хорватский специалист отказался от предложения Игоря Суркиса.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
