УАФ наказала киевское Динамо. Суркису придётся раскошелиться

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ принял очередные решения по итогам матчей национальных турниров.

В частности, после рассмотрения материалов игры Кубка Украины между «Динамо» Киев и «Ингульцем» (2:0), которая состоялась 3 марта 2026 года, комитет применил санкции к столичному клубу.

КДК обязал «Динамо» уплатить штраф в размере 10 000 гривен за повторную задержку начала матча. Решение вступило в силу в соответствии с регламентом соревнований.

Ранее сообщалось, что киевское «Динамо» рассматривало легенду клуба Огнена Вукоевича на должность главного тренера команды U-19, однако хорватский специалист отказался от предложения Игоря Суркиса.