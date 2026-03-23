ВИДЕО. Пенальти на опыте. Экс-игрок Шахтера забил в Бразилии
Алан Патрик держит марку
22 марта бывший игрок «Шахтера» Алан Патрик напомнил о себе, забив гол в чемпионате Бразилии.
Патрик вышел с капитанской повязкой в стартовом составе «Интернасьонала» на домашний матч с «Шапокоэнсе» и отыграл все 90 минут встречи.
Покинуть поле Алан без забитого гола не смог – полузащитник реализовал пенальти на 51-й минуте.
Усилиями Патрика хозяева спокойно разобрались с соперником – 2:0.
Алан в этом сезоне уже успел отыграть 13 матчей за «Интернасьонал», в которых он забил четыре мяча и отдал два ассиста.
Чемпионат Бразилии. 8-й тур, 22 марта
«Интернасьонал» – «Шапокоэнсе» – 2:0
Голы: Меркадо, 28, Алан Патрик, 51 (пен.)
Видео голов и обзор матча:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
