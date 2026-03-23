  ВИДЕО. Пенальти на опыте. Экс-игрок Шахтера забил в Бразилии
23 марта 2026, 15:02 | Обновлено 23 марта 2026, 15:04
ВИДЕО. Пенальти на опыте. Экс-игрок Шахтера забил в Бразилии

Алан Патрик держит марку

Getty Images/Global Images Ukraine. Алан Патрик

22 марта бывший игрок «Шахтера» Алан Патрик напомнил о себе, забив гол в чемпионате Бразилии.

Патрик вышел с капитанской повязкой в стартовом составе «Интернасьонала» на домашний матч с «Шапокоэнсе» и отыграл все 90 минут встречи.

Покинуть поле Алан без забитого гола не смог – полузащитник реализовал пенальти на 51-й минуте.

Усилиями Патрика хозяева спокойно разобрались с соперником – 2:0.

Алан в этом сезоне уже успел отыграть 13 матчей за «Интернасьонал», в которых он забил четыре мяча и отдал два ассиста.

Чемпионат Бразилии. 8-й тур, 22 марта

«Интернасьонал» – «Шапокоэнсе» – 2:0

Голы: Меркадо, 28, Алан Патрик, 51 (пен.)

Видео голов и обзор матча:

Андрей Витренко
