Ярмоленко и Пономаренко в погоне за рекордом, ЛНЗ лидер, Шахтер отдыхает

«Динамо» на выезде разбило «Александрию» – с очередными мячами Пономаренко и Ярмоленко. «Полесье» на классе обыграло «Кудровку», а «Металлист 1925» – «Полтаву». ЛНЗ в непростом и нервном поединке добыл волевую победу над «Рухом». Эта победа позволила черкасчанам вернуться на первое место. «Шахтер» свой матч с «Зарей» проведет позже.

Перенос тура

По просьбе «Шахтера» его игра против «Зари» была перенесена на более поздний срок. Причина переноса – участие «горняков» в Лиге конференций. Дата и время проведения поединка пока что неизвестны.

Дубль тура

Все вопросы о победителе матча «Кудровка» – «Полесье» были сняты в середине первой половины встречи. И снял их вингер житомирян Гуцуляк. На счету Алексея – два мяча. В первом случае он замкнул головой подачу Брагару, а во втором – завершил точным ударом комбинацию с участием Крушинского и Гайдучика. Между этими двумя взятиями ворот Гуцуляка – лишь шесть минут.

Разгром тура

Это мог быть матч тура: действующий вице-чемпион принимал действующего чемпиона. Но по факту получалось так, что предпоследняя в турнирной таблице и совсем разобранная «Александрия» принимала идущее на четвертом месте и прогрессирующее от тура к туру «Динамо». Гости забили уже в дебюте встречи – на третьей минуте. Этого оказалось достаточно, чтобы «горожане» рассыпались. Затем был еще один динамовский гол – в середине первого тайма. И еще три – во второй половине встречи. В итоге – аж 5:0 в пользу «бело-голубых». А если бы у гостей мастерства было побольше, то счет и вовсе мог стать двузначным.

Рекорды тура

Разгромив «Александрию» – 5:0, «Динамо» одержало самую крупную победу в чемпионатах страны с мая 2024 года. В свою очередь, разгромно проиграв «Динамо», «Александрия» потерпела самое крупное поражение во всех турнирах с мая 2017 года (тогда «горожане» проиграли 0:6 – и тоже «Динамо»). Свой мяч «Александрии» забил и Матвей Пономаренко, который возглавил бомбардирскую гонку УПЛ. Его голевая серия продлилась до семи матчей подряд (девять мячей). Подобной забивной серией в «Динамо» никто ранее не отличался. А чтобы повторить рекорд УПЛ, установленный в 2015-м «горняком» Алексом Тейшейрой, Пономаренко нужно забивать еще в трех ближайших матчах.

Цифра тура

ФК Динамо. Андрей Ярмоленко

119 – столько теперь забитых мячей в активе полузащитника «Динамо» Андрея Ярмоленко. Именно Андрей Николаевич начал «избиение» вице-чемпиона. До рекорда Максима Шацких Ярмоленко осталось забить пять мячей.

Отставка тура

Разгромное домашнее поражение от «Динамо» стало для «Александрии» последней каплей. «Горожане» наконец-то уволили Кирилла Нестеренко с поста главного тренера. Уже бывший наставник «Александрии» никак не прокомментировал свою отставку, заявив лишь, что ему очень стыдно перед фанатами. Вместо Нестеренко «Александрией» теперь якобы будет рулить бывший наставник команды Владимир Шаран.

Почин тура

ФК Металлист 1925

Один из мячей «Металлиста 1925» в ворота «Полтавы» (второй) забил полузащитник Кауан Баптистелла. 18-летний бразилец впервые вышел в стартовом составе харьковчан, и впервые отличился забитым мячом. По словам футболиста, это его первый гол во «взрослом» футболе.

Газон тура

Впервые в весенней части сезона «Кривбасс» провел поединок чемпионата в родных стенах. И родные стены помогли подопечным ван Леувена: они в непростом матче, уступая по его ходу, все-таки сумели в итоге вырвать победу у «Эпицентра». Зрелищным и интересным получилась эта игра. Одна лишь беда – состояние газона на стадионе «Горняк». Состояние – на неудовлетворительно: залысин больше, нежели травы. Ну, до конца сезона зарастет.

Замены тура

Матч против одного из аутсайдеров лиги – «Руха» – для одного из лидеров – ЛНЗ – сложился неожиданно сложно. Может, гости банально недооценили львовян, а может львовяне уперлись, дабы «насолить» своему бывшему наставнику – Виталию Пономареву, который сейчас возглавляет «фиолетовых». Как бы то ни было, но ЛНЗ пришлось отыгрываться. И отыгралась черкасская команда благодаря удачным действиям футболистов, вышедших на 58-й минуте на поле: Пасича и Кравчука. Геннадию понадобилось всего пять минут, чтобы отличиться и сделать счет равным. А Даниил вырвал победу для ЛНЗ точным ударом на 82-й минуте. Пономарев снова переиграл свою бывшую команду, а его нынешняя команда после этой виктории возглавила турнирную таблицу.

ФК ЛНЗ

Угловой тура

Единственный мяч в игре «Вереса» и «Колоса» был забит после розыгрыша стандарта. Команда из Ковалевки в который раз подтвердила свое умение выжимать максимум из подач от углового флажка. Демченко подал корнер, а Козик, продавив на «втором этаже» Гончаренко, отправил мяч в сетку ворот.

Тенденция тура

После провального старта под руководством нового тренера – испанца Франа Фернандеса – «Карпаты» пришли в себя. В минувшем туре «зелено-белые» разгромили «Полтаву», а в туре нынешнем не оставили шансов «Оболони». В обоих случаях зафиксирован счет 4:0 в пользу львовской команды.

Символическая сборная тура