Журналист объяснил, почему Ребров не вызвал в сборную Украины игрока Динамо

Журналист Виктор Вацко прокомментировал решение главного тренера сборной Украины Сергея Реброва не вызывать в расположение национальной команды защитника киевского «Динамо» Максима Коробова:

«Многие вопросы о том, почему Ребров не вызывал в сборную Коробова, а вызвал Тымчика. Ответ на поверхности. Коробов травмирован. У него проблема с приводной мышцей.

Поэтому он был заменен в матче с «Оболонью», а затем пропустил поединок с «Александрией». И он пропустит еще несколько недель. Мне очень понравилось, как Коробов ворвался в основу «Динамо».

Однако мы все должны понимать вес матча Украины против Швеции. Это – ключевой поединок для нашей национальной сборной. Коробов на взрослом уровне сыграл лишь четыре матча – с «Рухом», «Эпицентром, «Полесьем» и «Оболонью».

Я помню, как опытный Караваев в 33 года вышел против Франции в Париже. Здесь мы говорим о 20-летнем игроке. Если бы Ребров его вызвал, я бы сразу спросил, почему Коробов, а не Крупский.

Но я уверен, что если Коробов продолжит играть за «Динамо» в таком же ключе, то он будет в сборной Украины. Его вызов – только вопрос времени. Однако не сейчас», – подытожил журналист.

В нынешнем сезоне Коробов сыграл четыре матча за первую команду «бело-синих» и 13 раз выходил на поле в футболке «Динамо» U-19, где отдал две результативные передачи.