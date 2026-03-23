Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Павел ПОЛЕГЕНЬКО: «Команда должна реагировать и исправлять эти вещи»
Украина. Премьер лига
23 марта 2026, 17:24 |
Павел ПОЛЕГЕНЬКО: «Команда должна реагировать и исправлять эти вещи»

Защитник «Оболони» прокомментировал поражение от «Карпат»

ФК Оболонь Киев

Защитник киевской «Оболони» Павел Полегенько прокомментировал поражение от львовских «Карпат» (0:4) в матче 21-го тура Украинской Премьер-лиги.

– Эмоции уже немного улеглись. Понимаете ли вы сейчас, почему матч завершился именно с таким счетом?

– Если говорить по горячим следам, то, наверное, результат стал следствием наших ошибок. Но нужно отдать должное сопернику – они хорошо использовали эти моменты. Впрочем, я не люблю делать глубокие выводы сразу после игры. Нужно спокойно пересмотреть матч, проанализировать его и уже тогда говорить более предметно.

– Многие опасные моменты и голы «Карпат» пришли именно с левого фланга. Возможно, где-то возникали проблемы на правом фланге вашей обороны?

– Интересный анализ. Возможно, так и было, ведь они действительно создавали там немало моментов. Мы обязательно это разберем. Если соперник находит зону, через которую создает опасность, команда должна реагировать и исправлять эти вещи.

– В первом тайме казалось, что линия обороны опускалась очень глубоко. Чувствовалось ли это на поле?

– Возможно, такие моменты и были. Но опять же – нужно пересмотреть игру. На эмоциях трудно правильно оценивать такие детали. Мы все понимаем, что это наш футбольный путь: будут и победы, и поражения. Главное – правильно на них реагировать.

– Во втором тайме команда вышла более заряженной и сразу создала опасный момент. Были ли какие-то изменения в перерыве?

– Возможно, действительно вышли в лучшем состоянии. Мы создали хороший момент, но, к сожалению, после этого пропустили. А когда счет становится 0:3, вернуться в игру уже очень сложно.

– Был ли момент, когда после пропущенных мячей команда психологически сломалась?

– Мы всегда стараемся играть до конца. Но все понимают: когда пропускаешь третий гол, это в любом случае бьет по команде. Главное – не опускать голову и продолжать играть. К сожалению, потом пропустили еще раз.

– Если подвести итог, какой главный вывод после этого матча?

– Поражение с крупным счетом – это, безусловно, плохо. Но делать подробные тактические выводы сразу после игры я не хочу. Да, многие голы пришли после наших ошибок, но соперник также действовал хорошо. Нам нужно разобрать эти моменты и работать над тем, чтобы становиться лучше.

Дмитрий Вус Источник: ФК Оболонь
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем