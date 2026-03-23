  ЭРИКИ: «Рад, что дебютировал в составе Карпат»
23 марта 2026, 13:38 | Обновлено 23 марта 2026, 13:39
ЭРИКИ: «Рад, что дебютировал в составе Карпат»

Полузащитник «Карпат» прокомментировал победу над «Оболонью»

Бразильский полузащитник львовских «Карпат» Эрики прокомментировал победу над киевской «Оболонью» (4:0) в матче 21-го тура Украинской Премьер-лиги.

– Эрики, поздравляем с дебютом!

– Спасибо! Я очень счастлив. На тренировках я старался показать тренеру, что буду развиваться, и своим упорным трудом демонстрировал, что буду прогрессировать. Рад, что я этого достиг, что дебютировал, но не буду останавливаться на этом.

– Предыдущие четыре матча ты провел на скамейке запасных. Не было ли тебе сложно из-за того, что ты все еще не дебютировал за «Карпаты» в официальных матчах?

Я этим не переживал. Моя задача – упорно работать и выполнять свою работу. Мне нужно было здесь адаптироваться. Я все еще постепенно привыкаю к новой среде. Я ждал этого шанса. Слава Богу, это произошло.

– «Оболонь» – сильный соперник. В чем секрет такой легкой по счету победы?

– Мы хорошо тренировались на этой неделе. Много анализировали соперника, отрабатывали все моменты. Важно отметить, что мы воспользовались теми моментами, которые создали, и забили много голов. Это положительная динамика.

– В предыдущем матче – спарринге с «Буковиной» – ты закрывал две позиции: опорного полузащитника и центрального защитника. Где тебе комфортнее?

– Удобнее чувствую себя на позиции полузащитника. Однако у меня был опыт игры в обороне, это не впервые. На самом деле мне комфортно на обеих позициях.

– Кто из партнеров больше всего поддерживает тебя в коллективе?

– Все бразильцы и вообще вся команда. Мой лучший друг в команде – Бруниньо. Он очень искренний человек и много помогает мне в быту и на тренировках.

– Впереди – двухнедельная пауза и несколько дней выходных. Как собираешься их провести?

– Хочу насладиться свободным временем. Если останусь во Львове, то воспользуюсь возможностью поближе познакомиться с городом и немного изучить его. А вообще мы должны быть сконцентрированными. Особенно учитывая то, что дальше нас ждет очень непростой соперник.

Дмитрий Вус Источник: ФК Карпаты Львов
