Европейский опыт. Украинец находится на просмотре в клубе Первой лиги

23-летний украинский защитник Владислав Загладько близок к возвращению на родину.

По информации источника, после выступлений в европейских странах футболист может перейти в запорожский «Металлург», который выступает в Первой лиге.

«Металлург» проявляет большой интерес к центральному защитнику. В настоящее время Владислав находится на просмотре в команде.

Последним клубом Загладько была литовская «Дайнава», за которую он выступал с весны 2025 по зиму 2026 года. Проведя всего четыре матча в Литве, Владислав покинул клуб и стал свободным агентом.

Ранее Владислав играл за «Олимпик» U-18, «Пршибрам» (Чехия), «Атмосферу» (Литва), «Мышкув» (Польша), «Унион Кольядо-Вильяльба» (Эстония) и «Отеллос» (Кипр).