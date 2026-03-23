  Европейский опыт. Украинец находится на просмотре в клубе Первой лиги
23 марта 2026, 11:30 | Обновлено 23 марта 2026, 11:36
Европейский опыт. Украинец находится на просмотре в клубе Первой лиги

Владислав Загладько близок к подписанию контракта с «Металлургом» Запорожье

Legioners. Владислав Загладько

23-летний украинский защитник Владислав Загладько близок к возвращению на родину.

По информации источника, после выступлений в европейских странах футболист может перейти в запорожский «Металлург», который выступает в Первой лиге.

«Металлург» проявляет большой интерес к центральному защитнику. В настоящее время Владислав находится на просмотре в команде.

Последним клубом Загладько была литовская «Дайнава», за которую он выступал с весны 2025 по зиму 2026 года. Проведя всего четыре матча в Литве, Владислав покинул клуб и стал свободным агентом.

Ранее Владислав играл за «Олимпик» U-18, «Пршибрам» (Чехия), «Атмосферу» (Литва), «Мышкув» (Польша), «Унион Кольядо-Вильяльба» (Эстония) и «Отеллос» (Кипр).

По теме:
Андрей АНИЩЕНКО: «Было много борьбы, много ошибок»
Коуч Карпат: «Игроки побили рекорды. А говорили – команда не бежит»
Динамо определилось с будущим Ярмоленко. Сенсация, которую никто не ожидал
Металлург Запорожье Первая лига Украины свободный агент чемпионат Украины по футболу
Андрей Витренко Источник: Legioners.ua
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В сборную Украины прибыл самый дорогой футболист и всех поразил
Футбол | 23 марта 2026, 08:51 5
В сборную Украины прибыл самый дорогой футболист и всех поразил
В сборную Украины прибыл самый дорогой футболист и всех поразил

Илья Забарный прибыл в расположение команды

ОФИЦИАЛЬНО. Усик подписал сенсационный контракт. Он должен сменить спорт
Футбол | 22 марта 2026, 14:22 57
ОФИЦИАЛЬНО. Усик подписал сенсационный контракт. Он должен сменить спорт
ОФИЦИАЛЬНО. Усик подписал сенсационный контракт. Он должен сменить спорт

Александр стал первым вице-президентом «Полесья»

Лунин помог в мадридском дерби. Реал вырвал победу у Атлетико
Футбол | 22.03.2026, 23:58
Лунин помог в мадридском дерби. Реал вырвал победу у Атлетико
Лунин помог в мадридском дерби. Реал вырвал победу у Атлетико
ОФИЦИАЛЬНО. Буткевич и Усик выступили с требованием к Шевченко
Футбол | 23.03.2026, 10:07
ОФИЦИАЛЬНО. Буткевич и Усик выступили с требованием к Шевченко
ОФИЦИАЛЬНО. Буткевич и Усик выступили с требованием к Шевченко
Мудрик готов принять резонансное решение после приговора по дисквалификации
Футбол | 23.03.2026, 11:10
Мудрик готов принять резонансное решение после приговора по дисквалификации
Мудрик готов принять резонансное решение после приговора по дисквалификации
Популярные новости
Известная оценка Лунина за горячий матч против Атлетико с пятью голами
Известная оценка Лунина за горячий матч против Атлетико с пятью голами
23.03.2026, 07:31 3
Футбол
Прыжки в высоту. Олег Дорощук завоевал золото чемпионата мира в помещении
Прыжки в высоту. Олег Дорощук завоевал золото чемпионата мира в помещении
21.03.2026, 15:02 19
Другие виды
На трансфер Пономаренко из Динамо появился претендент
На трансфер Пономаренко из Динамо появился претендент
22.03.2026, 08:20 13
Футбол
Полная доминация, нокаут на первой минуте! Лапин провел бой в Украине
Полная доминация, нокаут на первой минуте! Лапин провел бой в Украине
21.03.2026, 21:15 5
Бокс
Падение Меркушиной. Эберг и Симон разыграли победу на финише персьюта
Падение Меркушиной. Эберг и Симон разыграли победу на финише персьюта
21.03.2026, 15:21 11
Биатлон
Гарри Кейн выбрал клуб, в котором видит своё будущее
Гарри Кейн выбрал клуб, в котором видит своё будущее
21.03.2026, 11:34 2
Футбол
Геннадий Головкин опозорился на весь мир своим решением
Геннадий Головкин опозорился на весь мир своим решением
21.03.2026, 09:26 6
Бокс
Турнирная таблица УПЛ. ЛНЗ и Шахтер – на вершине перед паузой в чемпионате
Турнирная таблица УПЛ. ЛНЗ и Шахтер – на вершине перед паузой в чемпионате
23.03.2026, 06:23 2
Футбол
