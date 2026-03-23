Источник назвал игрока, который может заменить Яремчука в сборной Украины

Форвард французского «Лиона» и сборной Украины Роман Яремчук рискует пропустить ближайшие матчи национальной команды против Швеции и Польши/Албании в квалификации ЧМ-2026.

Опытный нападающий не попал в заявку «Лиона» на поединок 27-го тура чемпионата Франции против «Монако», который состоялся 22 марта (1:2).

Наставник украинца Паулу Фонсека сообщил, что Яремчук получил повреждение и в ближайшее время пройдет дополнительное углубленное обследование, по итогам которого станут известны сроки восстановления игрока.

Сообщается, что если повреждение Романа окажется серьезным, главный тренер сборной Украины Сергей Ребров вызовет форварда житомирского «Полесья» Игоря Краснопира.

Нападающий «волков», который на данный момент находится в резервном списке, получит шанс проявить себя в составе «сине-желтых» и составит конкуренцию другим форвардам – Матвею Пономаренко и Владиславу Ванату.