  4. Источник назвал игрока, который может заменить Яремчука в сборной Украины
23 марта 2026, 11:01
Источник назвал игрока, который может заменить Яремчука в сборной Украины

Форвард житомирского «Полесья» Игорь Краснопир получит шанс от Сергея Реброва

Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Форвард французского «Лиона» и сборной Украины Роман Яремчук рискует пропустить ближайшие матчи национальной команды против Швеции и Польши/Албании в квалификации ЧМ-2026.

Опытный нападающий не попал в заявку «Лиона» на поединок 27-го тура чемпионата Франции против «Монако», который состоялся 22 марта (1:2).

Наставник украинца Паулу Фонсека сообщил, что Яремчук получил повреждение и в ближайшее время пройдет дополнительное углубленное обследование, по итогам которого станут известны сроки восстановления игрока.

Сообщается, что если повреждение Романа окажется серьезным, главный тренер сборной Украины Сергей Ребров вызовет форварда житомирского «Полесья» Игоря Краснопира.

Нападающий «волков», который на данный момент находится в резервном списке, получит шанс проявить себя в составе «сине-желтых» и составит конкуренцию другим форвардам – Матвею Пономаренко и Владиславу Ванату.

По теме:
Усиление для Реброва. В сборную Украины едет легионер из топ-чемпионата
Александр КУЧЕР: «На Шахтер давит нынешняя ситуация»
ОФИЦИАЛЬНО. Буткевич и Усик выступили с требованием к Шевченко
Николай Тытюк Источник: Inside UPL
Лунин помог в мадридском дерби. Реал вырвал победу у Атлетико
Команды забили пять голов

ФОТО. Лунин завершил матч против Атлетико в невероятном статусе
Известная оценка Лунина за горячий матч против Атлетико с пятью голами
Динамо определилось с будущим Ярмоленко. Сенсация, которую никто не ожидал
Коуч Карпат: «Игроки побили рекорды. А говорили – команда не бежит»
ViAn
Краснопір за скільки часу доїде до Іспанії? Все ж простіше викликати того ж Степанова чи Богданова. Краснопір раніше вечора вівторка, ранка середи точно не доїде. На жаль. Які тренування, яке відновлення...
Геннадий Головкин опозорился на весь мир своим решением
Полная доминация, нокаут на первой минуте! Лапин провел бой в Украине
Падение Меркушиной. Эберг и Симон разыграли победу на финише персьюта
Вратарь Реала: «Я такого от Лунина не ожидал»
У форварда сборной Украины – проблемы. Он пока не может играть в футбол
Турнирная таблица УПЛ. ЛНЗ и Шахтер – на вершине перед паузой в чемпионате
Нокаут в первом раунде! Александр Хижняк дебютировал на профи-ринге
Заложник штаба. Карпаты опять готовы удивить чехардой на тренерском мостике
