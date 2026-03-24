  Шахтер, ЛНЗ, Динамо. Итоговый расклад от известного защитника сборной
Александр Кучер считает, что золотые медали УПЛ завоюют «горняки», а динамовцы закроют пьедестал

В эксклюзивном интервью сайту Sport.ua экс-защитник «Шахтера» и сборной Украины Александр Кучер высказал свое мнение относительно итоговой тройки призеров чемпионата.

– Сложно угадать, поскольку впереди еще немало лобовых поединков, где все может измениться по сравнению с нынешней ситуацией, – сказал Кучер. – Если бы изначально расписывались итоговые места команд, то было бы неинтересно. Но если нужен конкретные ответ на этот вопрос, тогда, на мой взгляд, чемпионом станет «Шахтер», второе место будет за ЛНЗ и третьим на финиш придет «Динамо».

Но опять же, этому прогнозу не стоит сильно доверять (улыбается). Сейчас будут матчи сборных, куда уехало много игроков «Шахтера», «Динамо», «Полесья». Потом тренерам не так просто приводить подопечных к общему знаменателю, поскольку времени очень мало. К тому же у «горняков» еще и еврокубковые поединки, что отнимает много времени на переезды в нынешней ситуации. Это накладывает свой отпечаток на готовность команды.

Сергей Демьянчук
