Известный тренер – о назначении Шарана главным тренером Александрии

Сегодня, 23 марта официально стало известно, что «Александрия» прекратила сотрудничество с Кириллом Нестеренко. Заменить наставника призван Владимир Шаран, который ранее возглавлял александрийцев, а в последнее время работал со второй командой.

Своим мнением поэтому поводу в эксклюзивном интервью сайту Sport.ua поделился известный отечественный тренер Александр Кучер.

– По-любому, это положительно скажется на коллективе, – сказал Кучер. – Это тренер с опытом, поэтому все может быть. По качеству в команде неплохой подбор исполнителей, теперь, важно объединить футболистов вокруг поставленной цели.

«Александрию» я бы пока не списывал со счетов. Смена главного тренера всегда идет на пользу коллективу в эмоциональном плане. Тем более что у команды впереди немало лобовых поединков, поэтому александрийцы, считаю, еще не сказали своего последнего слова.

Напомним, что Нестеренко возглавил «Александрию» в июне прошлого года. Во главе серебряного призера чемпионата наставник провел 24 матча, в которых одержал две победы, пять раз сыграл вничью и потерпел 17 поражений. А сама команда сейчас находится на 15-й позиции, отставая от спасительного 12-го места на 10 очков.